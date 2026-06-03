Представители Минфина рф и Центрального банка предупредили путина об угрозе дефицита бюджета из-за войны Сегодня 07:16 — Мир

Министерство финансов и Центральный банк россии предупредили президента рф владимира путина, что нынешние расходы на войну в Украине могут привести к дефициту бюджета.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Финансовый блок предлагает сократить военные расходы

По данным агентства, чиновники финансового блока предлагают сократить оборонные расходы. В то же время, часть руководства и приближенные к кремлю чиновники выступают против сокращений военного бюджета, потому что оборонные заказы поддерживают экономику через госконтракты.

Как пишет Bloomberg, российское Минобороны также просит о дополнительном финансировании. По оценкам собеседников агентства, в этом году ведомству могут понадобиться дополнительные $36 миллиардов.

Дефицит бюджета уже превысил годовой план

За первые четыре месяца 2026 года дефицит федерального бюджета рф вырос до $82,6 млрд, или до 2,5% ВВП. Это примерно на 50% больше показателя, заложенного на весь год.

В то же время Министерство экономики россии ухудшило прогноз роста экономики на 2026 год с 1,3% до 0,4%. Официальная статистика также показала сокращение экономики в I квартале — впервые за последние три года.

В ходе подготовки бюджета российские власти рассчитывали, что во второй половине 2026 года военные расходы можно будет сократить, если война завершится. Однако так не произошло, поэтому путин поручил сначала найти варианты сокращений в других секторах бюджета, а затем уже уменьшать расходы на войну.

theБабель По материалам:

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