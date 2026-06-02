Покупка автомобиля в Польше: что должен сделать новый владелец

Ключи от автомобиля

Покупка автомобиля, в том числе и в Польше, не завершается подписанием договора и получением ключей. Новый владелец должен выполнить ряд обязательных процедур, связанных с регистрацией транспортного средства и, в некоторых случаях, уплатой налога. В противном случае можно столкнуться со штрафами и другими финансовыми последствиями.

Об этом сообщает inpoland.

Куда следует обратиться после покупки авто

В большинстве случаев новый владелец транспортного средства должен обратиться в два учреждения — Департамент автотранспорта (Wydział Komunikacji) и Налоговую службу.

В Департамент автотранспорта следует обращаться независимо от того, у кого был приобретен автомобиль — у частного лица, дилера, автосалона или компании. Новый владелец обязан подать заявление о регистрации транспортного средства.

Для физических лиц срок регистрации составляет 30 дней с момента заключения договора. Документы представляются в отдел автотранспорта по месту жительства владельца.

Для компаний, занимающихся торговлей транспортными средствами, действуют другие правила. В таком случае на регистрацию автомобиля отведено 90 дней.

Когда нужно платить налог

Обращаться в налоговую службу необходимо только тогда, когда автомобиль покупается у частного лица по договору купли-продажи.

В этом случае покупатель должен подать декларацию PCC-3 и уплатить налог на гражданско-правовые соглашения. Его размер составляет 2% от стоимости автомобиля.

Для выполнения этих формальностей закон отводит 14 дней с даты подписания договора.

Если же автомобиль приобретен в дилерском центре, на комиссионной площадке или компании, налог PCC обычно не уплачивается. В этих случаях покупателю достаточно оформить регистрацию транспортного средства.

Какие штрафы грозят за нарушение сроков

За несвоевременную регистрацию автомобиля предусмотрены финансовые санкции. Для физических лиц штраф составляет 500 злотых, а для автодилеров — 1000 злотых.

Если автомобиль не будет зарегистрирован в течение 180 дней после покупки, размер штрафа увеличивается вдвое.

Отдельно ответственность предусмотрена и за несвоевременную уплату налога на PCC. Если покупатель не подаст декларацию PCC-3 и не перечислит денежные средства в течение 14 дней, налоговая служба может начислить пеню и применить дополнительные налоговые санкции.

