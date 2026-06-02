Покупка автомобиля в Польше: что должен сделать новый владелец

Покупка автомобиля, в том числе и в Польше, не завершается подписанием договора и получением ключей. Новый владелец должен выполнить ряд обязательных процедур, связанных с регистрацией транспортного средства и, в некоторых случаях, уплатой налога. В противном случае можно столкнуться со штрафами и другими финансовыми последствиями.
В Департамент автотранспорта следует обращаться независимо от того, у кого был приобретен автомобиль — у частного лица, дилера, автосалона или компании. Новый владелец обязан подать заявление о регистрации транспортного средства.
Для физических лиц срок регистрации составляет 30 дней с момента заключения договора. Документы представляются в отдел автотранспорта по месту жительства владельца.
Для выполнения этих формальностей закон отводит 14 дней с даты подписания договора.
Если же автомобиль приобретен в дилерском центре, на комиссионной площадке или компании, налог PCC обычно не уплачивается. В этих случаях покупателю достаточно оформить регистрацию транспортного средства.
Какие штрафы грозят за нарушение сроков
За несвоевременную регистрацию автомобиля предусмотрены финансовые санкции. Для физических лиц штраф составляет 500 злотых, а для автодилеров — 1000 злотых.
Если автомобиль не будет зарегистрирован в течение 180 дней после покупки, размер штрафа увеличивается вдвое.
Отдельно ответственность предусмотрена и за несвоевременную уплату налога на PCC. Если покупатель не подаст декларацию PCC-3 и не перечислит денежные средства в течение 14 дней, налоговая служба может начислить пеню и применить дополнительные налоговые санкции.