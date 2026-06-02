МИД планирует ускорить выдачу паспортов украинцам за рубежом Сегодня 09:43 — Мир

МИД обещает сократить сроки оформления паспортов

За границей сейчас находятся около 8 миллионов украинцев, а их возвращение — стратегическая задача государства. В Министерстве иностранных дел обещают сократить сроки оформления паспорта в консульствах.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время выступления в Верховной Раде.

«По нашим данным, даже не шесть, а восемь миллионов украинцев находятся вынужденно за границей. Для нас это действительно становится уже вызовом с точки зрения безопасности», — отметил он.

Правительство работает над возвращением украинцев

По словам Сибиги, власти планируют реализовать комплекс мер по возвращению граждан в Украину. В то же время, министр признал, что не все страны заинтересованы в отъезде украинцев.

«Не все страны заинтересованы в возвращении украинцев, учитывая вклад наших граждан в развитие экономик, уровень их квалификации и адаптивность. Поэтому фактически нам еще предстоит бороться за своих людей, чтобы они вернулись», — подчеркнул глава МИД.

В качестве примера возможных механизмов возвращения он привел опыт Швейцарии. У страны есть специальная программа поддержки, которая предусматривает компенсацию расходов на дорогу и аренду жилья после возвращения людей на Родину.

Читайте также Украина хочет получить от ЕС данные о беженцах, чтобы подготовить политику их возвращения

Украина уже проводит консультации как с европейскими институциями, так и с отдельными государствами по финансовой поддержке возвращения украинцев.

«Мы общаемся как с европейскими институтами, так и с конкретными столицами относительно того, как в том числе материально и финансово поддержать будущее или уже настоящее возвращение украинцев домой», — сказал министр.

МИД обещает сократить сроки оформления паспортов

Отдельно Сибига сообщил о намерении Министерства иностранных дел сократить сроки получения паспортов в консульствах.

По его словам, в настоящее время 61% консульских услуг касается оформления паспортных документов.

«Устранены препятствия с бланками, сокращен срок доставки паспортов. Введем отдельную очередь для определенных категорий. Лично читаю жалобы по поводу очередей. Сократим время получения паспорта», — заявил глава МИД.

Читайте также Получить паспорт за границей станет проще: что изменится

Также в министерстве сообщили, что обратились в компетентные органы из-за возможных злоупотреблений в системе электронной очереди для получения паспортов.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на главу Государственной миграционной службы Наталию Науменко писал , что украинское правительство разрабатывает комплексную стратегию репатриации более 8 миллионов украинцев из-за границы. Совместно с Европейским Союзом уже сейчас разрабатываются механизмы, которые обеспечат условия безопасного и комфортного возвращения граждан домой.

«Они все ищут пути, каким образом достаточно мягко, безболезненно разработать программу возвращения украинцев в Украину, потому что они также понимают, что нам очень важно вернуть граждан», — отмечала Науменко.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.