МИД планирует ускорить выдачу паспортов украинцам за рубежом

МИД обещает сократить сроки оформления паспортов
За границей сейчас находятся около 8 миллионов украинцев, а их возвращение — стратегическая задача государства. В Министерстве иностранных дел обещают сократить сроки оформления паспорта в консульствах.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время выступления в Верховной Раде.
«По нашим данным, даже не шесть, а восемь миллионов украинцев находятся вынужденно за границей. Для нас это действительно становится уже вызовом с точки зрения безопасности», — отметил он.
Правительство работает над возвращением украинцев

По словам Сибиги, власти планируют реализовать комплекс мер по возвращению граждан в Украину. В то же время, министр признал, что не все страны заинтересованы в отъезде украинцев.
«Не все страны заинтересованы в возвращении украинцев, учитывая вклад наших граждан в развитие экономик, уровень их квалификации и адаптивность. Поэтому фактически нам еще предстоит бороться за своих людей, чтобы они вернулись», — подчеркнул глава МИД.
В качестве примера возможных механизмов возвращения он привел опыт Швейцарии. У страны есть специальная программа поддержки, которая предусматривает компенсацию расходов на дорогу и аренду жилья после возвращения людей на Родину.
Украина уже проводит консультации как с европейскими институциями, так и с отдельными государствами по финансовой поддержке возвращения украинцев.
«Мы общаемся как с европейскими институтами, так и с конкретными столицами относительно того, как в том числе материально и финансово поддержать будущее или уже настоящее возвращение украинцев домой», — сказал министр.

МИД обещает сократить сроки оформления паспортов

Отдельно Сибига сообщил о намерении Министерства иностранных дел сократить сроки получения паспортов в консульствах.
По его словам, в настоящее время 61% консульских услуг касается оформления паспортных документов.
«Устранены препятствия с бланками, сокращен срок доставки паспортов. Введем отдельную очередь для определенных категорий. Лично читаю жалобы по поводу очередей. Сократим время получения паспорта», — заявил глава МИД.
Также в министерстве сообщили, что обратились в компетентные органы из-за возможных злоупотреблений в системе электронной очереди для получения паспортов.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на главу Государственной миграционной службы Наталию Науменко писал, что украинское правительство разрабатывает комплексную стратегию репатриации более 8 миллионов украинцев из-за границы. Совместно с Европейским Союзом уже сейчас разрабатываются механизмы, которые обеспечат условия безопасного и комфортного возвращения граждан домой.
«Они все ищут пути, каким образом достаточно мягко, безболезненно разработать программу возвращения украинцев в Украину, потому что они также понимают, что нам очень важно вернуть граждан», — отмечала Науменко.
По материалам:
Finance.ua
