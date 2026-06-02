ЕС думает, как «мягко и безболезненно» вернуть украинских беженцев

Украинский паспорт

Украинское правительство разрабатывает комплексную стратегию репатриации более 8 миллионов украинцев из-за границы. Совместно с Европейским Союзом уже сейчас разрабатываются механизмы, которые обеспечат условия безопасного и комфортного возвращения граждан домой.

Об этом заявила глава Государственной миграционной службы (ГМС) Наталья Науменко.

Она подчеркнула, что миграция — управляемый процесс, поэтому нынешнее количество украинцев за рубежом не является необратимой трагедией, но государство обязано не потерять связь с людьми и подготовить почву для их возвращения.

Европа не собирается удерживать украинцев навсегда

Несмотря на высокую оценку трудолюбия украинских беженцев и их значительный вклад в европейскую экономику, на официальном международном уровне идет активная работа над программами реинтеграции людей в Украине. ГМС уже ведет постоянный диалог со многими европейскими политиками и службами.

«Они все ищут пути, каким образом достаточно мягко, безболезненно разработать программу по возвращению украинцев в Украину, потому что они также понимают, что нам очень важно вернуть собственно граждан», — отмечает Науменко.

Ожидается, что европейские программы помогут сделать процесс репатриации максимально комфортным, а граждане привезут в Украину новый западный опыт и идеи для восстановления страны.

Важность паспортизации за границей

Важным шагом для предстоящего возвращения стало расширение сети подразделений ГП «Документ» за пределами Украины. Государство намеренно упрощает доступ к документам, чтобы украинцы не растворялись в иностранном правовом поле. Даже подростки, достигающие 14 лет вдали от дома, массово оформляют украинские ID-карты, в чем Наталья Науменко видит высокий патриотический потенциал молодежи.

«Казалось бы, за границей ID-карта не нужна совсем… но они оформляют ID-карты. Мы говорим о том, что они сознательно идентифицируют себя украинцами. То есть они так или иначе не потеряли эту связь», — говорит чиновник.

Именно это стремление сохранить свою идентичность свидетельствует о том, что после стабилизации ситуации в сфере безопасности значительная часть семей готова отправиться обратно в Украину.

Множественное гражданство

Другим политическим инструментом, который должен облегчить возвращение и удержать людей вокруг украинского государства, является законодательная инициатива президента Владимира Зеленского о введении множественного гражданства. Это позволит миллионам эмигрантов в странах ЕС, США или Канаде сохранять юридическую связь с родиной.

Множественное гражданство — это, прежде всего, возможности для возвращения нового поколения.

«Это возможности… чтобы молодые люди, родившиеся за границей, чувствовали себя украинцами и в будущем могли приехать сюда без лишних бюрократических процедур… развивать эту Украину и поднимать эту экономику», — подчеркивает глава ГМС.

Государство также успокаивает общество внутри страны: возвращение миллионов людей с двумя паспортами не создаст политических рисков. Благодаря строгому цензу оседлости и обязательной регистрации, люди из-за границы не смогут искусственно влиять на местные выборы или решать судьбу общин, пока не вернутся и не начнут полноценно жить в Украине.

Ранее мы сообщали, что Европейский Союз продлил действие временной защиты для украинцев, однако вопрос дальнейшего статуса остается актуальным. В 2026 году часть стран предложила более понятные механизмы перехода на вид на жительство (ВНЖ), в частности Польша и Чехия.

Также мы писали , что Украина хочет получить от Европейского Союза данные относительно украинцев, которые находятся под временной защитой в странах ЕС, в частности, относительно уязвимых категорий населения, для дальнейшего планирования политики возвращения и подготовки общин.

