Кабмин расширил перечень стран для упрощенного получения гражданства Украины Сегодня 15:25 — Казна и Политика

Кабинет Министров расширил перечень государств, граждане которых могут пполучать гражданство Украины в упрощенном порядке.

Об этом свидетельствует постановление Правительства № 589 от 8 мая 2026 года.

В перечень добавили более 20 государств

Ранее в список входили Канада, Германия, Польша, США и Чехия.

Теперь список дополнили следующими государствами: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Словения, Словения, Узбекистан и Швеция.

В октябре 2025 года правительство утвердило критерии для определения иностранных государств, с которыми может быть введен упрощенный порядок приобретения гражданства Украины.

Что известно о множественном гражданстве для украинцев

В июле 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве, который позволит миллионам украинцев за границей официально сохранять связь с родиной. «Благодаря множественному гражданству сможем создать больше реальных юридических основ для единства всего нашего великого народа — миллионов украинцев на всех континентах», — заявлял тогда президент.

Закон предусматривает, что украинцы могут иметь гражданство других государств, кроме случаев, предусмотренных в специальных исключениях. Более всего эта норма ориентирована на украинскую диаспору в странах ЕС, США, Канаде, Австралии и других демократических странах.

16 января 2026 года вступил в силу закон , который вводит институт множественного гражданства. Согласно закону, граждане Украины могут приобретать гражданство других государств, перечень которых будет определять Кабинет Министров Украины.

Закон вводит институт множественного гражданства, позволяющий гражданам Украины получать паспорта других государств без потери украинского гражданства. Число иностранных гражданств не ограничивается. Для украинцев, уехавших за границу после начала полномасштабного вторжения, закон создает возможность получить гражданство страны пребывания и одновременно сохранить украинское гражданство.

Получение гражданства в европейских странах — зачастую долгий и сложный процесс. В большинстве государств для этого нужно прожить несколько лет, сдать языковые экзамены, подтвердить стабильные доходы и пройти процедуры интеграции в общество. По ссылке рассказываем, в каких странах Европы тяжелее всего получить паспорт в 2026 году и какие требования действуют для мигрантов.

