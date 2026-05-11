Фактическая инфляция превышает прогнозы НБУ из-за подорожания топлива Сегодня 15:43 — Казна и Политика

Фактическая инфляция превышает прогнозы НБУ из-за подорожания топлива

Фактические показатели общей и базовой инфляции превысили траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за апрель 2026 года из-за подорожания горючего.

Об этом говорится в сообщении Национального банка , передают Українські Новини.

Основной причиной отклонения общей инфляции от прогноза были более существенные шоки предложения отдельных сырых продуктов питания. В то же время базовая инфляция превысила прогнозную траекторию из-за усиления давления со стороны издержек бизнеса. Повышение заработных плат, подорожание горючего и соответствующее увеличение расходов на логистику и другие транспортные услуги обусловили рост цен на услуги и непродовольственные товары.

Читайте также НБУ и правительство обновили стратегии развития кредитования и ипотеки

Главным фактором ускорения инфляции оставалось подорожание горючего на фоне роста мировых цен на нефть.

Отмечается, что инфляция горючего существенно ускорилась до 36,1% г/г.

Продолжалось подорожание всех видов горючего, прежде всего дизеля и автомобильного газа. Несмотря на определенное снижение мировых цен на нефть в середине месяца, коррекция розничных цен была сдержана из-за инерционности ценообразования, а также влияния значительных запасов, сформированных по ценовому пику и законтрактованных по более высоким ценам объемов.

Темпы роста административно регулируемых цен ускорились — до 9,4% г/г.

Читайте также Поэтапное повышение тарифов на ЖКХ: что говорят в НБУ

Такая динамика обусловлена ​​дальнейшим подорожанием проезда в городском маршрутном, пригородном и междугородном транспорте, прежде всего из-за подорожания горючего. Кроме того, основные почтовые операторы повысили стоимость услуг.

Годовые темпы роста цен на сырые продукты питания незначительно замедлились до 8,3% г/г.

Читайте также Украинцы сократили покупку валюты — НБУ

В апреле рост цен на сырые продукты незначительно притормозил. В частности, дальше медленнее дорожала свинина за счет увеличения предложения импортной продукции. Овощи борщового набора оставались более чем вдвое дешевле, чем в прошлом году, из-за активной распродажи запасов из необорудованных хранилищ в условиях теплой погоды.

Рост цен на огурцы замедлился из-за увеличения предложения от украинских тепличных комбинатов на фоне сдержанного спроса. В то же время, цены на помидоры росли быстрее, чем ожидалось, из-за недостаточных объемов внутреннего производства. В результате низкого урожая ускорились темпы роста цен на крупы, прежде всего гречку и пшено.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.