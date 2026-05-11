Поэтапное повышение тарифов на ЖКХ: что говорят в НБУ

НБУ сообщает, что растет вероятность поэтапного повышения тарифов на ЖКХ из-за ухудшения состояния энергосистемы.

Об этом говорится в материалах НБУ , передают Українські Новини.

Значительным источником неопределенности для прогноза инфляции остаются сроки и параметры пересмотра тарифов на отдельные услуги ЖКХ и других административно регулируемых цен.

Прогноз административной инфляции учитывает действующие законодательные нормы по поэтапному повышению акцизов на табачную продукцию до 2028 года.

В то же время потенциальные решения по корректировке ставок акцизов на табак и алкоголь остаются источником неопределенности и могут привести к отклонению инфляции от прогнозной траектории.

Учитывая ухудшение состояния энергосистемы и критические потребности в ее восстановлении, растет вероятность поэтапного приведения тарифов на услуги ЖКХ к экономически обоснованным уровням.

Следует отметить, что НБУ не является субъектом тарифного регулирования и не владеет информацией о конкретных сроках будущих решений, для целей макроэкономического прогноза закладываются соответствующие технические предположения.

Дальнейшая отсрочка пересмотра тарифов будет способствовать более низкому уровню инфляции, однако приведет к накоплению квазифискальных дисбалансов и ухудшению финансового состояния энергокомпаний, что будет откладывать ценовой всплеск на будущее.

Существенное повышение тарифов позволит устранить отраслевые дисбалансы, но в то же время усилит инфляционное давление в соответствующем периоде и обусловит потребность в дополнительных бюджетных расходах на субсидии для населения.

Также Национальный банк ухудшил прогноз экономики Украины на 2026 год. Регулятор ожидает, что инфляция ускорится до 9,4%, а темпы роста экономики замедлятся до 1,3%. В НБУ объясняют это последствиями разрушений энергетической инфраструктуры, удорожанием энергоресурсов и влиянием войны на Ближнем Востоке.

В последующие годы регулятор прогнозирует постепенное замедление инфляции и возобновление экономического роста.

