Поэтапное повышение тарифов на ЖКХ: что говорят в НБУ

Следует отметить, что НБУ не является субъектом тарифного регулирования и не владеет информацией о конкретных сроках будущих решений, для целей макроэкономического прогноза закладываются соответствующие технические предположения.
Дальнейшая отсрочка пересмотра тарифов будет способствовать более низкому уровню инфляции, однако приведет к накоплению квазифискальных дисбалансов и ухудшению финансового состояния энергокомпаний, что будет откладывать ценовой всплеск на будущее.
Существенное повышение тарифов позволит устранить отраслевые дисбалансы, но в то же время усилит инфляционное давление в соответствующем периоде и обусловит потребность в дополнительных бюджетных расходах на субсидии для населения.
Также Национальный банк ухудшил прогноз экономики Украины на 2026 год. Регулятор ожидает, что инфляция ускорится до 9,4%, а темпы роста экономики замедлятся до 1,3%. В НБУ объясняют это последствиями разрушений энергетической инфраструктуры, удорожанием энергоресурсов и влиянием войны на Ближнем Востоке.
В последующие годы регулятор прогнозирует постепенное замедление инфляции и возобновление экономического роста.