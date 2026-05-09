ІТ-экспорт Украины растет: в марте отрасль заработала $592 млн Сегодня 10:12 — Казна и Политика

Украинский ИТ-экспорт в марте вырос почти на 9%, Фото: magnific

В марте 2026 года экспорт ІТ-услуг из Украины достиг $592 млн. Это на $48 млн (или 8,8%) больше, чем в феврале, когда показатель составил $544 млн. По сравнению с мартом 2025 года объем экспорта увеличился на 8,4% или на $46 млн (с $54

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, ссылаясь на данные Нацбанка.

ТОП-5 лидеров украинского ІТ-экспорта

В марте ІТ-услуги обеспечили 43,2% общего экспорта услуг Украины, что на 4,3% больше, чем в марте 2025 (38,9%).

Общая экспортная выручка всех услуг Украины составила $1,369 млрд.

Основными партнерами Украины, как и год назад, стали:

США (230 млн долл.),

Мальта (53 млн),

Кипр (42 млн),

Великобритания (37 млн),

Израиль (24 млн).

Гетманцев отмечает, что несмотря на традиционную просадку ІТ-экспорта в начале 2026 года на -25,7% (в январе по сравнению с декабрем-2025), IT-сектор наращивает продажи своих продуктов и услуг даже быстрее, чем в прошлом году.

За первый квартал экспорт ІТ-услуг составил $1,644 млрд, против $1,570 млрд годом ранее (рост на 4,7% или $74 млн).

Ранее Finance.ua писал , что более половины айтишников боятся потерять работу. В то же время, только 5% респондентов отметили, что потеряли работу из-за замены их функций искусственным интеллектом.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.