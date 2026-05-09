Как изменились кассовые обороты банков в I квартале

За I квартал 2026 г. объемы кассовых оборотов банков увеличились. Объем поступлений наличных денег в касс банков за январь — март этого года составил 749,8 млрд грн. Это на 5,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
Выдача наличных из касс банков за этот период была несколько меньше поступлений и составила 747,5 млрд грн. В то же время она увеличилась на 6,3% по сравнению с I кварталом 2025 года.
Увеличение объемов поступлений наличных денег в касс банков обусловлено, в частности повышением заработных плат в бюджетной сфере и пенсий (в марте 2026 года), улучшением экономической активности в марте благодаря стабилизации энергосистемы и устоявшемуся внутреннему потребительскому спросу
— говорится в сообщении.

В то же время, на увеличение объемов выдачи наличной гривны из касс банков в I квартале 2026 года повлияли риски, связанные с усилением интенсивности воздушных атак, продолжением разрушения энергетической и другой инфраструктуры, длительными отключениями электроэнергии и т. д.
Традиционно в I квартале 2026 года наибольшие объемы наличных денег из касс банки выдавали для (% от общего объема расходов):
  • операций клиентов с использованием платежных карт — 86%;
  • приобретение иностранной валюты у клиентов — 4,1%;
  • подкрепление операторов почтовой связи — 3,4%.
Наибольшими источниками поступлений наличных денег в касс банков по-прежнему были (% от общего объема поступлений):
  • торговая выручка — 30,3%;
  • операции клиентов с использованием платежных карт — 27%;
  • поступления от продаж иностранной валюты — 17,8%;
  • выручка от всех видов услуг — 12,1%.
