0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С начала года правительство привлекло более 184 млрд грн от продажи ОВГЗ

Казна и Политика
10
Статистика Депозитария НБУ по ОВГЗ
Статистика Депозитария НБУ по ОВГЗ
За январь-апрель 2026 года правительство привлекло от продажи/обмена облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах свыше 184 млрд грн, а всего за время военного положения — более 2,21 трлн грн.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
С начала года Министерство финансов:
  • привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 153 896,8 млн. грн., 351,5 млн долл. США и 294,9 млн евро;
  • направило на погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам 104 743,7 млн ​​грн, 650,0 млн долл. США и 188,8 млн евро.
Отмечается, что максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в апреле, составила 16,20% годовых в гривне, 3,24% в долларах США и 3,25% в евро.

Кто больше всего инвестирует в ОВГЗ

На 1 мая 2026 г. общий портфель ОВГЗ в собственности юридических лиц составил почти 1,19 трлн грн в эквиваленте. В собственности физических лиц на эту дату было 137,2 млрд. грн. в эквиваленте; в собственности нерезидентов — 15,8 млрд грн в эквиваленте.
Читайте также
Также НБУ предоставил статистику по военным ОВГЗ, которые размещались на аукционах.
На 1 мая 2026 года наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами.
Общий портфель военных облигаций в собственности юрлиц (без банков) на 1 мая 2026 года составил 95,7 млрд грн в эквиваленте по сравнению со 102,9 млрд грн в эквиваленте по состоянию на 1 мая в прошлом году.
В собственности бизнеса находились 27% общего объема военных ОВГЗ в гривне, 16,5% - всех ОВГЗ в долларах США, 25,5% - номинированных в евро.
Читайте также
Общий портфель военных облигаций в собственности физлиц на 1 мая 2026 составил 94,1 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 72,0 млрд грн в эквиваленте на 1 мая 2025 года.
В собственности физлиц на эту дату находились 18,4% общего объема военных ОВГЗ, номинированных в гривне; 45,9% - всех облигаций в долларах США и 16,0% общего объема военных ОВГЗ в евро.
По материалам:
Finance.ua
НБУОВГЗ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems