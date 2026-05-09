С начала года правительство привлекло более 184 млрд грн от продажи ОВГЗ

Статистика Депозитария НБУ по ОВГЗ

За январь-апрель 2026 года правительство привлекло от продажи/обмена облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах свыше 184 млрд грн, а всего за время военного положения — более 2,21 трлн грн.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

С начала года Министерство финансов:

привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 153 896,8 млн. грн., 351,5 млн долл. США и 294,9 млн евро;

направило на погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам 104 743,7 млн ​​грн, 650,0 млн долл. США и 188,8 млн евро.

Отмечается, что максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в апреле, составила 16,20% годовых в гривне, 3,24% в долларах США и 3,25% в евро.

Кто больше всего инвестирует в ОВГЗ

На 1 мая 2026 г. общий портфель ОВГЗ в собственности юридических лиц составил почти 1,19 трлн грн в эквиваленте. В собственности физических лиц на эту дату было 137,2 млрд. грн. в эквиваленте; в собственности нерезидентов — 15,8 млрд грн в эквиваленте.

Также НБУ предоставил статистику по военным ОВГЗ, которые размещались на аукционах.

На 1 мая 2026 года наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами.

Общий портфель военных облигаций в собственности юрлиц (без банков) на 1 мая 2026 года составил 95,7 млрд грн в эквиваленте по сравнению со 102,9 млрд грн в эквиваленте по состоянию на 1 мая в прошлом году.

В собственности бизнеса находились 27% общего объема военных ОВГЗ в гривне, 16,5% - всех ОВГЗ в долларах США, 25,5% - номинированных в евро.

Общий портфель военных облигаций в собственности физлиц на 1 мая 2026 составил 94,1 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 72,0 млрд грн в эквиваленте на 1 мая 2025 года.

В собственности физлиц на эту дату находились 18,4% общего объема военных ОВГЗ, номинированных в гривне; 45,9% - всех облигаций в долларах США и 16,0% общего объема военных ОВГЗ в евро.

