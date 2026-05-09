С начала года правительство привлекло более 184 млрд грн от продажи ОВГЗ

За январь-апрель 2026 года правительство привлекло от продажи/обмена облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах свыше 184 млрд грн, а всего за время военного положения — более 2,21 трлн грн.
привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 153 896,8 млн. грн., 351,5 млн долл. США и 294,9 млн евро;
направило на погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам 104 743,7 млн грн, 650,0 млн долл. США и 188,8 млн евро.
Отмечается, что максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в апреле, составила 16,20% годовых в гривне, 3,24% в долларах США и 3,25% в евро.
Кто больше всего инвестирует в ОВГЗ
На 1 мая 2026 г. общий портфель ОВГЗ в собственности юридических лиц составил почти 1,19 трлн грн в эквиваленте. В собственности физических лиц на эту дату было 137,2 млрд. грн. в эквиваленте; в собственности нерезидентов — 15,8 млрд грн в эквиваленте.
Также НБУ предоставил статистику по военным ОВГЗ, которые размещались на аукционах.
На 1 мая 2026 года наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами.
Общий портфель военных облигаций в собственности юрлиц (без банков) на 1 мая 2026 года составил 95,7 млрд грн в эквиваленте по сравнению со 102,9 млрд грн в эквиваленте по состоянию на 1 мая в прошлом году.
В собственности бизнеса находились 27% общего объема военных ОВГЗ в гривне, 16,5% - всех ОВГЗ в долларах США, 25,5% - номинированных в евро.