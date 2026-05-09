Инфляция в Украине ускорилась: какие товары и услуги подорожали больше всего Сегодня 08:17 — Казна и Политика

Больше всего за предыдущий месяц подорожали хлеб и хлебопродукты

В апреле 2026 года инфляция в Украине ускорилась до 8,6% в годовом исчислении (против 7,9% в марте). По сравнению с мартом потребительские цены выросли на 1,4%.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Какие продукты подорожали больше всего

За прошлый месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,9%.

Читайте также Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал рост инфляционных ожиданий в еврозоне

Больше всего (на 5,2%) подорожали хлеб и хлебопродукты. На 1,5−3,6% выросли цены на сахар, подсолнечное масло, хлеб, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы, мясо и мясопродукты, фрукты, овощи, рис.

В то же время, на 3,4% подешевели яйца, на 0,5−1,5% снизились цены на масло, сыры, сало.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,8%.

Читайте также За год промышленная инфляция в Украине ускорилась до 36,6%

Цены на транспорт выросли на 4,7%, главным образом из-за подорожания топлива и смазочных масел на 7,9% и проезда в автодорожном и железнодорожном пассажирском транспорте на 6,5% и 4,4% соответственно.

Как изменились цены за год

По сравнению с апрелем 2025-го продукты питания и безалкогольные напитки в целом подорожали на 9,6%.

Больше всего выросли цены на:

рыбу и рыбные продукты — на 20,6%;

яйца — на 19%;

подсолнечное масло — на 17,1%;

хлеб — на 16,8%;

мясо и мясопродукты — на 13,2%.

При этом подешевели за год такие продукты как овощи (-14,3%), сахар (-10,7%) и масло (-1,1%).

За год алкогольные напитки и табачные изделия прибавили в цене 15,6%, транспортные услуги — 19,1%, а услуги связи — 15,7%.

При этом одежда и обувь, наоборот, подешевели на 5,4%.

📢 Не пропускайте важное — присоединяйтесь к каналу Finance.ua в Телеграме .

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.