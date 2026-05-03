Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал рост инфляционных ожиданий в еврозоне
Европейские компании прогнозируют ускорение инфляции и рост расходов на фоне боевых действий в регионе.
Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно опросу ЕЦБ, ожидаемый рост цен на товары в течение следующих 12 месяцев (до апреля 2027 года) подскочил до 3,5% против предыдущих 2,9%.
Такую динамику регулятор характеризует как значительную, что усиливает беспокойство относительно дальнейшего давления на экономику еврозоны.
Основным фактором негативных ожиданий стал резкий взлет стоимости ресурсов: прогнозируемые затраты на сырье увеличились с 3,6 до 5,8%.
Данные, собранные после начала военного конфликта между США и Ираном, подтверждают прямое влияние боевых действий на настроения предпринимателей.
В то же время, общие инфляционные прогнозы бизнеса выросли до 3%, несмотря на незначительное замедление темпов ожидаемого роста заработных плат.
Финансовые условия для предприятий также демонстрируют признаки усложнения. Кроме повышения расходов на энергию, компании отчитываются о росте ставок по банковским займам и определенном снижении доступности кредитования.
