Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал рост инфляционных ожиданий в еврозоне

Европейские компании прогнозируют ускорение инфляции и рост расходов на фоне боевых действий в регионе.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно опросу ЕЦБ, ожидаемый рост цен на товары в течение следующих 12 месяцев (до апреля 2027 года) подскочил до 3,5% против предыдущих 2,9%.

Такую динамику регулятор характеризует как значительную, что усиливает беспокойство относительно дальнейшего давления на экономику еврозоны.

Основным фактором негативных ожиданий стал резкий взлет стоимости ресурсов: прогнозируемые затраты на сырье увеличились с 3,6 до 5,8%.

Данные, собранные после начала военного конфликта между США и Ираном, подтверждают прямое влияние боевых действий на настроения предпринимателей.

В то же время, общие инфляционные прогнозы бизнеса выросли до 3%, несмотря на незначительное замедление темпов ожидаемого роста заработных плат.

Финансовые условия для предприятий также демонстрируют признаки усложнения. Кроме повышения расходов на энергию, компании отчитываются о росте ставок по банковским займам и определенном снижении доступности кредитования.

Mind

