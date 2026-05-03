Куда поехать летом 2026 года: самые популярные европейские направления. Сегодня 21:18 — Мир

Европейские направления, которые будут самыми популярными этим летом, Фото: magnific

Малоизвестные направления становятся все более популярными среди путешественников. Речь идет о небольших городах, прибрежных и провинциальных городках или столицах, которые когда-то оставались без внимания.

Об этом пишет Time Out, ссылаясь на данные Tripadvisor.

Куда поедут туристы в 2026 году

Испания продолжает оставаться лучшим местом для летнего отдыха, и Аликанте занимает первое место.

Пляжи Барселоны и Майорки всегда привлекали внимание туристов, но Аликанте неуклонно набирает популярность, предлагая тот же райский уголок с пальмами, городскими пляжами и бурной ночной жизнью.

Здесь также находится небольшой архипелаг, остров Табарка, славящийся своим тихим обаянием и свежими морепродуктами.

Отмечается, что португальский рыбацкий поселок Алвор занял второе место в списке. Поселок расположен в самом сердце Алгарве, южного прибрежного региона Португалии, известного своими пляжами.

На третьем и четвертом местах оказались испанские курорты — Плайя-де-Пальма и Малага. Популярность Малаги начала расти более 20 лет назад с открытием Музея Пикассо, и с тех пор она очаровывает путешественников, ищущих солнце и искусство.

Среди других популярных направлений — столица Польши Краков, Будапешт с его великолепными купальнями и спа-центрами, а также Дублин для тех, кто ищет зелени и пинты Гиннесса вместо пляжного песка и солнцезащитного крема.

Самые популярные европейские направления согласно индексу летних путешествий Tripadvisor 2026:

Аликанте, Испания

Алвор, Португалия

Плайя-де-Пальма, Майорка, Испания

Малага, Испания

Ксамил, Албания

Краков, Польша

Ситжес, Испания

Родос, Греция

Будапешт, Венгрия

Дублин, Ирландия

УНІАН

