Куда поехать летом 2026 года: самые популярные европейские направления.

Малоизвестные направления становятся все более популярными среди путешественников. Речь идет о небольших городах, прибрежных и провинциальных городках или столицах, которые когда-то оставались без внимания.
Об этом пишет Time Out, ссылаясь на данные Tripadvisor.
Куда поедут туристы в 2026 году
Испания продолжает оставаться лучшим местом для летнего отдыха, и Аликанте занимает первое место.
Отмечается, что португальский рыбацкий поселок Алвор занял второе место в списке. Поселок расположен в самом сердце Алгарве, южного прибрежного региона Португалии, известного своими пляжами.
На третьем и четвертом местах оказались испанские курорты — Плайя-де-Пальма и Малага. Популярность Малаги начала расти более 20 лет назад с открытием Музея Пикассо, и с тех пор она очаровывает путешественников, ищущих солнце и искусство.
Среди других популярных направлений — столица Польши Краков, Будапешт с его великолепными купальнями и спа-центрами, а также Дублин для тех, кто ищет зелени и пинты Гиннесса вместо пляжного песка и солнцезащитного крема.
Самые популярные европейские направления согласно индексу летних путешествий Tripadvisor 2026: