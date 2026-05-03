Куда поехать летом 2026 года: самые популярные европейские направления.

Европейские направления, которые будут самыми популярными этим летом
Малоизвестные направления становятся все более популярными среди путешественников. Речь идет о небольших городах, прибрежных и провинциальных городках или столицах, которые когда-то оставались без внимания.
Об этом пишет Time Out, ссылаясь на данные Tripadvisor.

Куда поедут туристы в 2026 году

Испания продолжает оставаться лучшим местом для летнего отдыха, и Аликанте занимает первое место.
Пляжи Барселоны и Майорки всегда привлекали внимание туристов, но Аликанте неуклонно набирает популярность, предлагая тот же райский уголок с пальмами, городскими пляжами и бурной ночной жизнью.
Здесь также находится небольшой архипелаг, остров Табарка, славящийся своим тихим обаянием и свежими морепродуктами.
Отмечается, что португальский рыбацкий поселок Алвор занял второе место в списке. Поселок расположен в самом сердце Алгарве, южного прибрежного региона Португалии, известного своими пляжами.
На третьем и четвертом местах оказались испанские курорты — Плайя-де-Пальма и Малага. Популярность Малаги начала расти более 20 лет назад с открытием Музея Пикассо, и с тех пор она очаровывает путешественников, ищущих солнце и искусство.
Среди других популярных направлений — столица Польши Краков, Будапешт с его великолепными купальнями и спа-центрами, а также Дублин для тех, кто ищет зелени и пинты Гиннесса вместо пляжного песка и солнцезащитного крема.
Самые популярные европейские направления согласно индексу летних путешествий Tripadvisor 2026:
  • Аликанте, Испания
  • Алвор, Португалия
  • Плайя-де-Пальма, Майорка, Испания
  • Малага, Испания
  • Ксамил, Албания
  • Краков, Польша
  • Ситжес, Испания
  • Родос, Греция
  • Будапешт, Венгрия
  • Дублин, Ирландия
