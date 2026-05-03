В каких европейских странах самые высокие налоги для бизнеса Сегодня 16:09 — Мир

Где в Европе самые высокие налоги для бизнеса

В каждом государстве размер налогов для бизнеса разный и зависит как от налоговой базы, так и от ставки налога на прибыль. Самые высокие налоги для бизнеса в Европе — на Мальте, а самые низкие — в Венгрии.

Об этом свидетельствуют данные Tax Foundation Europe.

В каких странах налоги самые высокие

Наибольшая налоговая нагрузка на прибыль компаний зафиксирована на Мальте — 35%.

К странам с высокими ставками также относятся:

Германия — 30,06%

Португалия — 29,5%

Италия — 27,8%

Самые низкие ставки налога на прибыль в Европе платят в Венгрии (9%), Болгарии (10%), Кипре (12,5%) и Ирландии (12,5%).

В среднем ставка налога на прибыль в европейских странах составляет 21,6%, что несколько ниже глобального показателя (23,6%). Для сравнения, в США средний уровень достигает 25,6%.

Как меняются ставки

В последние четыре десятилетия европейские страны снижали ставки налога на прибыль. Но в последние годы этот показатель стабилизировался.

За последний год повысили ставки в Литве — с 16% до 17%, а также в Словакии — с 21% до 24%.

Две страны, напротив, снизили ставки:

Исландия — с 21% до 20%;

Люксембург — с 24,9% до 23,87%.

Обратите внимание! В частности, средние личные налоговые ставки в Европе несколько иные. Об этом говорится в статистике Евростата . К примеру, в 2024 году они колебались от 15,6% на Кипре до 39,7% в Бельгии. В частности, в семи странах ЕС средние личные налоговые ставки превышали треть валового дохода.

Какие страны собирают больше всего налогов с заработной платы

Ранее Finance.ua писал , что эффективные ставки налогообложения дохода от заработной платы выросли в 2025 году, особенно для домохозяйств с детьми.

«Налоговый клин для этого типа домохозяйств в 2025 году колебался от 0% в Колумбии до 52,5% в Бельгии, а его среднее значение составило 35,1% от расходов на оплату труда, что представляет собой увеличение на 0,15 процентных пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим годом», — говорится в сообщении.

