В каких европейских странах самые высокие налоги для бизнеса

В каждом государстве размер налогов для бизнеса разный и зависит как от налоговой базы, так и от ставки налога на прибыль. Самые высокие налоги для бизнеса в Европе — на Мальте, а самые низкие — в Венгрии.
Об этом свидетельствуют данные Tax Foundation Europe.

В каких странах налоги самые высокие

Наибольшая налоговая нагрузка на прибыль компаний зафиксирована на Мальте — 35%.
К странам с высокими ставками также относятся:
  • Германия — 30,06%
  • Португалия — 29,5%
  • Италия — 27,8%
Самые низкие ставки налога на прибыль в Европе платят в Венгрии (9%), Болгарии (10%), Кипре (12,5%) и Ирландии (12,5%).
В среднем ставка налога на прибыль в европейских странах составляет 21,6%, что несколько ниже глобального показателя (23,6%). Для сравнения, в США средний уровень достигает 25,6%.

Как меняются ставки

В последние четыре десятилетия европейские страны снижали ставки налога на прибыль. Но в последние годы этот показатель стабилизировался.
За последний год повысили ставки в Литве — с 16% до 17%, а также в Словакии — с 21% до 24%.
Две страны, напротив, снизили ставки:
  • Исландия — с 21% до 20%;
  • Люксембург — с 24,9% до 23,87%.
Обратите внимание! В частности, средние личные налоговые ставки в Европе несколько иные. Об этом говорится в статистике Евростата. К примеру, в 2024 году они колебались от 15,6% на Кипре до 39,7% в Бельгии. В частности, в семи странах ЕС средние личные налоговые ставки превышали треть валового дохода.

Какие страны собирают больше всего налогов с заработной платы

Ранее Finance.ua писал, что эффективные ставки налогообложения дохода от заработной платы выросли в 2025 году, особенно для домохозяйств с детьми.
«Налоговый клин для этого типа домохозяйств в 2025 году колебался от 0% в Колумбии до 52,5% в Бельгии, а его среднее значение составило 35,1% от расходов на оплату труда, что представляет собой увеличение на 0,15 процентных пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим годом», — говорится в сообщении.
