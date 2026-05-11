Украинцам 50+ предлагают новые возможности трудоустройства Сегодня 12:02 — Казна и Политика

В Украине запускают проект взрослой стажировки для людей 50+ «Опыт имеет значение». Проект создает мост между людьми 50+ и работодателями, которым сегодня нужны ответственные работники, готовые включаться в работу.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Проект должен помочь преодолеть дефицит кадров

Инициаторы программы отмечают, что запуск проекта должен ответить на дефицит кадров на украинском рынке труда.

По данным Европейской бизнес-ассоциации, 75% компаний сообщают о нехватке персонала. В то же время значительное количество людей старшего возраста имеют профессиональный опыт, однако сталкиваются с трудностями при возвращении к работе из-за необходимости обновления навыков и возрастных предубеждений.

В рамках Национальной стратегии безбарьерности люди постарше определены как одна из приоритетных групп для расширения возможностей трудоустройства и продолжения экономической активности.

Проект предлагает гибкий и безопасный путь входа на рынок труда для людей 50+, а работодателям — удобную модель привлечения опытных работников. Он объединяет элементы обучения для взрослых людей, подготовку к собеседованию, прямой контакт работодателя и поисковика и короткую стажировку, после которой обе стороны принимают решение о трудоустройстве.

В центре проекта — не возраст человека, а сочетание его опыта, мотивации и готовности учиться с реальными потребностями работодателя, что вместе создает новую ценность для рынка труда.

Как будет работать программа

Проект предполагает сочетание обучения, взаимодействия с работодателями и краткосрочной стажировки.

Программа состоит из трех основных этапов:

обучение для людей 50+, которое предусматривает обновление резюме, подготовку к собеседованиям и ознакомление с современными требованиями рынка труда;

встречи с работодателями и обсуждение возможных форматов сотрудничества;

стажировка или возможное трудоустройство продолжительностью до 10 дней.

Во время стажировки кандидаты смогут ознакомиться с рабочими процессами, а компании — оценить профессиональный опыт, мотивацию и соответствие претендента на должность.

Подать заявку на участие в проекте и ознакомиться с деталями можно по ссылке

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что украинский рынок труда постепенно ищет баланс между экономической целесообразностью и возможными ограничениями работников в возрасте 50+. Работодатели в целом готовы расширять предложения для этой категории, но с определенными оговорками.

По результатам исследования, для большинства работодателей работники старше 50 лет ассоциируются с опытом, ответственностью, стабильностью, а с другой стороны — с потенциальными ограничениями в условиях быстрых изменений и нынешних вызовов.

