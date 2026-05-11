Сегодня 15:13 — Казна и Политика

Поступления в местные бюджеты за 4 месяца превысили прошлогодние более чем на 15%

В январе — апреле 2026 года налогоплательщики направили в местные бюджеты более 180,6 млрд грн. Это + 15,5% к поступлениям в прошлом году.

Об этом сообщила и. о. Главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

«Сильные общины — это прежде всего люди, которые работают, ведут бизнес и платят налоги. Главный источник наполнений местных бюджетов — налог на доходы физических лиц. Официальная занятость населения и легальные зарплаты принесли общинам 104,7 млрд грн (+19,4%)», — рассказала она.

Источники пополнения местных бюджетов:

единый налог — 31,4 млрд грн (+9,5%);

налог на имущество — 20,8 млрд грн (+14,5%);

налог на прибыль предприятий — 12,3 млрд грн (+3,9%).

Общины также увеличивают свои доходы за счет других источников.

В частности:

туристический сбор — 112 млн грн (+13%),

плата за места для парковки транспортных средств — 73,5 млн грн (+12,3%).

«Эти цифры — показатель доверия, ответственности и экономической стойкости. Это больше возможностей для восстановления инфраструктуры, поддержки социальных программ и стабильной работы коммунальных служб. Благодарны каждому налогоплательщику за ответственность и вклад в развитие нашего государства!» — подчеркнула Леся Карнаух.

