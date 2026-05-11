0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Поступления в местные бюджеты за 4 месяца превысили прошлогодние более чем на 15%

Казна и Политика
26
Поступления в местные бюджеты за 4 месяца превысили прошлогодние более чем на 15%
Поступления в местные бюджеты за 4 месяца превысили прошлогодние более чем на 15%
В январе — апреле 2026 года налогоплательщики направили в местные бюджеты более 180,6 млрд грн. Это + 15,5% к поступлениям в прошлом году.
Об этом сообщила и. о. Главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.
«Сильные общины — это прежде всего люди, которые работают, ведут бизнес и платят налоги. Главный источник наполнений местных бюджетов — налог на доходы физических лиц. Официальная занятость населения и легальные зарплаты принесли общинам 104,7 млрд грн (+19,4%)», — рассказала она.

Источники пополнения местных бюджетов:

  • единый налог — 31,4 млрд грн (+9,5%);
  • налог на имущество — 20,8 млрд грн (+14,5%);
  • налог на прибыль предприятий — 12,3 млрд грн (+3,9%).
Общины также увеличивают свои доходы за счет других источников.
В частности:
  • туристический сбор — 112 млн грн (+13%),
  • плата за места для парковки транспортных средств — 73,5 млн грн (+12,3%).
«Эти цифры — показатель доверия, ответственности и экономической стойкости. Это больше возможностей для восстановления инфраструктуры, поддержки социальных программ и стабильной работы коммунальных служб. Благодарны каждому налогоплательщику за ответственность и вклад в развитие нашего государства!» — подчеркнула Леся Карнаух.
По материалам:
Finance.ua
НалогиБюджет
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems