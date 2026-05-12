Ограничение размера зарплат чиновникам: что думает Гетманцев

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил, что выступает за ограничение размера зарплат чиновникам во время войны.
Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.
«Не вижу в этом большого резерва, если честно. Но это вопрос даже не поиска дополнительных ресурсов. Это вопрос простой справедливости. Именно поэтому я вносил поправку в закон о государственном бюджете на 2026 год, которой предлагал ограничить выплаты всем чиновникам и наблюдательным советам суммой не более 80 тысяч гривен в месяц. Я считаю, что это очень большая зарплата во время войны и зарплата, на которую чиновник, для которого в войну основной задачей является служение, а не зарабатывание, может перетерпеть и до конца войны дожить. Дальше уже решать бесспорно можно исходя из других оснований и возможностей. Но во время войны точно нужно заработную плату ограничить», — сказал депутат.
Даниил Гетманцев напомнил, что не поддерживал решение об увеличении депутатских выплат на 133 тысяч гривен.
«Но в отличие от оппозиции в лице Дмитрия Разумкова, который широко критиковал это решение, я ежемесячно перечисляю 133 тысячи гривен военным частям. И публикую об этом документы. А все остальные, кто критиковал повышение заработных плат депутатам, они почему-то тихонько запомнили эти деньги и забыли о своей такой бескомпромиссной политической позиции», — подытожил Гемтанцев.
