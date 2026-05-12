Налоговая призвала бизнес вовремя подавать документы банкам во избежание проверок

Государственная налоговая служба призвала предпринимателей, осуществляющих экспортно-импортные операции, своевременно подавать документы в обслуживающие банки. Это позволит банкам оперативно завершать валютный надзор и уменьшит количество сообщений о возможных нарушениях, автоматически передаваемых контролирующим органам.
В ГНС отметили, что субъекты внешнеэкономической деятельности должны своевременно и в полном объеме подавать документы в банки при осуществлении экспортно-импортных операций. Своевременное предоставление подтверждающих документов и надлежащее оформление внешнеэкономических операций позволяют банкам оперативно завершать валютный надзор за операциями резидентов.
Кроме того, это способствует формированию корректных статистических данных для Национального банка.
Ошибки в реквизитах могут привести к дополнительным проверкам
В налоговой отдельно отметили важность правильного указания банковских реквизитов в таможенных декларациях.
Некорректные или устаревшие реквизиты могут:
усложнять проведение валютного надзора;
вызывать несоответствия между данными банков и таможни;
становиться основанием для уведомлений о возможных нарушениях и последующих запросах от контролирующих органов.
Во многих случаях именно из-за несвоевременного или неполного предоставления документов банки нередко формируют уведомление о возможном нарушении предельных сроков расчетов.
При этом значительная часть таких сообщений в дальнейшем не подтверждается — необходимые документы у плательщиков есть, но они подают с опозданием или только после дополнительных запросов от контролирующих органов.
Что рекомендуют предпринимателям
В налоговой службе подчеркивают, что своевременное взаимодействие бизнеса с банками и верное оформление документов помогут:
уменьшить количество безосновательных уведомлений о нарушении валютного законодательства;
сократить количество запросов от контролирующих органов;
оптимизировать нагрузку на банки и госорганы;
повысить эффективность выявления рисковых операций в сфере ВЭД;
обеспечить качественные статистические данные в области валютного надзора.
В связи с этим ГНС рекомендует субъектам хозяйствования:
контролировать состояние расчетов по внешнеэкономическим договорам;
своевременно обновлять банковские реквизиты в таможенных декларациях;
поддерживать постоянную коммуникацию с банками и заблаговременно подавать подтверждающие документы.