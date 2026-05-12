Налоговая призвала бизнес вовремя подавать документы банкам во избежание проверок Сегодня 16:38 — Казна и Политика

ГНС обратилась к экспортерам и импортерам из-за валютного надзора

Государственная налоговая служба призвала предпринимателей, осуществляющих экспортно-импортные операции, своевременно подавать документы в обслуживающие банки. Это позволит банкам оперативно завершать валютный надзор и уменьшит количество сообщений о возможных нарушениях, автоматически передаваемых контролирующим органам.

Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

В ГНС отметили, что субъекты внешнеэкономической деятельности должны своевременно и в полном объеме подавать документы в банки при осуществлении экспортно-импортных операций. Своевременное предоставление подтверждающих документов и надлежащее оформление внешнеэкономических операций позволяют банкам оперативно завершать валютный надзор за операциями резидентов.

Кроме того, это способствует формированию корректных статистических данных для Национального банка.

Ошибки в реквизитах могут привести к дополнительным проверкам

В налоговой отдельно отметили важность правильного указания банковских реквизитов в таможенных декларациях.

Некорректные или устаревшие реквизиты могут:

усложнять проведение валютного надзора;

вызывать несоответствия между данными банков и таможни;

становиться основанием для уведомлений о возможных нарушениях и последующих запросах от контролирующих органов.

Во многих случаях именно из-за несвоевременного или неполного предоставления документов банки нередко формируют уведомление о возможном нарушении предельных сроков расчетов.

При этом значительная часть таких сообщений в дальнейшем не подтверждается — необходимые документы у плательщиков есть, но они подают с опозданием или только после дополнительных запросов от контролирующих органов.

Что рекомендуют предпринимателям

В налоговой службе подчеркивают, что своевременное взаимодействие бизнеса с банками и верное оформление документов помогут:

уменьшить количество безосновательных уведомлений о нарушении валютного законодательства;

сократить количество запросов от контролирующих органов;

оптимизировать нагрузку на банки и госорганы;

повысить эффективность выявления рисковых операций в сфере ВЭД;

обеспечить качественные статистические данные в области валютного надзора.

В связи с этим ГНС рекомендует субъектам хозяйствования:

контролировать состояние расчетов по внешнеэкономическим договорам;

своевременно обновлять банковские реквизиты в таможенных декларациях;

поддерживать постоянную коммуникацию с банками и заблаговременно подавать подтверждающие документы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.