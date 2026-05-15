Бумажный ИНН в Украине больше не нужен: чем заменили документ Сегодня 09:45

С четверга, 14 мая, украинцам больше не нужна отдельная бумажная карточка налогоплательщика.

Об этом на Mintsyfra Summit в Киеве заявила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль, передает РБК-Украина.

«С 14 мая отдельная бумажная карта налогоплательщика (РНУКНП) больше не нужна», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Е-карта РНУКНП в приложении «Дія» будет иметь такую ​​же юридическую силу.

Документ в приложении имеет специальный QR-код, с помощью которого госучреждения и банки могут верифицировать данные лица. Его можно шерить через «Дію» прямо из смартфона.

Презентация Минцифры. Фото: РБК-Украина

Дія. AI в приложении

Напомним, ранее Finance.ua писал , что теперь Дія. AI доступен не только на портале, но и в мобильном приложении Дія. ИИ-агент в приложении поддерживает три услуги:

выписка о месте жительства взрослого — документ формируется автоматически, а статусы — «в обработке» или «готово» видны в чате;

— документ формируется автоматически, а статусы — «в обработке» или «готово» видны в чате; выписку о месте жительства ребенка — выписку можно сформировать для конкретного ребенка или для всех детей — достаточно отметить галочкой;

— выписку можно сформировать для конкретного ребенка или для всех детей — достаточно отметить галочкой; уплата штрафов ПДД — Дія. AI отправляет штрафы в чат с датой и суммой, показывает детали нарушения и позволяет оплатить его в несколько шагов. После оплаты сразу доступна квитанция и статус.

