Бумажный ИНН в Украине больше не нужен: чем заменили документ

С четверга, 14 мая, украинцам больше не нужна отдельная бумажная карточка налогоплательщика.
Об этом на Mintsyfra Summit в Киеве заявила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль, передает РБК-Украина.
«С 14 мая отдельная бумажная карта налогоплательщика (РНУКНП) больше не нужна», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Е-карта РНУКНП в приложении «Дія» будет иметь такую ​​же юридическую силу.
Документ в приложении имеет специальный QR-код, с помощью которого госучреждения и банки могут верифицировать данные лица. Его можно шерить через «Дію» прямо из смартфона.
Презентация Минцифры. Фото: РБК-Украина

Дія. AI в приложении

Напомним, ранее Finance.ua писал, что теперь Дія. AI доступен не только на портале, но и в мобильном приложении Дія. ИИ-агент в приложении поддерживает три услуги:
  • выписка о месте жительства взрослого — документ формируется автоматически, а статусы — «в обработке» или «готово» видны в чате;
  • выписку о месте жительства ребенка — выписку можно сформировать для конкретного ребенка или для всех детей — достаточно отметить галочкой;
  • уплата штрафов ПДД — Дія. AI отправляет штрафы в чат с датой и суммой, показывает детали нарушения и позволяет оплатить его в несколько шагов. После оплаты сразу доступна квитанция и статус.
По материалам:
РБК-Україна
Дия
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
