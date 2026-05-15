Экспорт IT-услуг из Украины: что сдерживает рост

Украинская IT-отрасль продолжает постепенно восстанавливаться после нескольких трудных лет. В первом квартале 2026 года экспорт компьютерных услуг вырос до $1,644 млрд, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшим рынком для украинских компаний остаются США, а основной спрос все больше смещается в направлениях искусственного интеллекта, data engineering, cloud-решений и модернизации инфраструктуры.
Об этом сообщает DOU.

Что показали данные НБУ

В первом квартале 2026 года экспорт компьютерных услуг составил $1,644 млрд. против $1,570 млрд. за аналогичный период 2025 года.
Наибольший рост зафиксировали в марте — до $592 млн. Для сравнения, в марте 2025 года этот показатель составил $546 млн.
Крупнейшим рынком для украинского IT остаются США: за первый квартал 2026 года экспорт компьютерных услуг в США достиг $615 млн против $545 млн годом ранее.
Среди других ключевых направлений — Мальта, Великобритания, Кипр и Израиль.
Что меняется в IT-экспорте

Эксперты обращают внимание на постепенное изменение как географии экспорта, так и формата сотрудничества с клиентами.
По словам руководителя команды исследований Львовского IT Кластера Ярины Возняк, роль США продолжает усиливаться, в то время как отдельные европейские рынки, в частности Великобритания, демонстрируют более слабую динамику.
CEO Харьковского ІТ Кластера Ольга Шаповал отмечает, что компании все чаще переходят от классического аутсорсинга к co-development и интеграции в глобальные value chains.
В Intellias также отмечают изменение запросов клиентов: бизнес ожидает не просто команду разработчиков, а конкретный бизнес-результат и прогнозируемый ROI.
«Наибольший спрос сейчас концентрируется вокруг направлений data, cloud, modernization и AI. Для сервисных компаний это означает переход от классического аутсорсинга к value-driven партнерству — и именно это, по нашему мнению, будет определять динамику роста IT-экспорта в 2026 году», — отметили в Intellias.
Что сдерживает рост

Среди основных факторов, сдерживающих развитие отрасли, участники рынка называют глобальную неопределенность, осторожность клиентов и высокую конкуренцию со стороны других стран.
Отдельное внимание уделяется вопросам мобилизации и бронирования. В Харьковском IT Кластере отмечают, что для международных заказчиков критически важна предсказуемость правил работы в Украине.

Что может помочь IT-экспорту

Подытоживая, для ускорения роста украинского IT-экспорта участники рынка называют несколько ключевых условий:
  • стабильные и предсказуемые правила ведения бизнеса;
  • понятную регуляторную политику;
  • налоговую предсказуемость;
  • эффективный и прогнозируемый механизм бронирования специалистов;
  • снижение рискового восприятия Украины международных клиентов;
  • более активное присутствие украинских компаний на международных конференциях и B2B-мероприятиях;
  • развитие кластерных партнерств и общих инновационных проектов.

Каков прогноз на 2026 год

Резкого ускорения отрасли участники рынка не ждут.
Во Львовском IT Кластере базовым сценарием на 2026 год называют умеренный рост на уровне 3−5% в годовом исчислении.
В Харьковском IT Кластере допускают как незначительный рост, так и стагнацию, если внешние условия не улучшатся.
В Intellias также не предсказывают существенных изменений.
«Мы ожидаем, что показатели ІТ-экспорта останутся без существенных изменений. Первый квартал в целом отвечает нашим ожиданиям рынка и динамики бизнеса».
Спрос на украинскую IT-экспертизу остается высоким. В то же время, для дальнейшего роста компаниям нужно конкурировать не только ценой или количеством инженеров, а способностью обеспечивать клиентам прогнозируемый бизнес-результат, отмечают эксперты DOU.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ITИИТехнологииЦифровая экономикаЭкспорт
