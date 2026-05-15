Экспорт IT-услуг из Украины: что сдерживает рост

Украинская IT-отрасль продолжает постепенно восстанавливаться после нескольких трудных лет. В первом квартале 2026 года экспорт компьютерных услуг вырос до $1,644 млрд, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшим рынком для украинских компаний остаются США, а основной спрос все больше смещается в направлениях искусственного интеллекта, data engineering, cloud-решений и модернизации инфраструктуры.
Крупнейшим рынком для украинского IT остаются США: за первый квартал 2026 года экспорт компьютерных услуг в США достиг $615 млн против $545 млн годом ранее.
Среди других ключевых направлений — Мальта, Великобритания, Кипр и Израиль.
Что меняется в IT-экспорте
Эксперты обращают внимание на постепенное изменение как географии экспорта, так и формата сотрудничества с клиентами.
По словам руководителя команды исследований Львовского IT Кластера Ярины Возняк, роль США продолжает усиливаться, в то время как отдельные европейские рынки, в частности Великобритания, демонстрируют более слабую динамику.
CEO Харьковского ІТ Кластера Ольга Шаповал отмечает, что компании все чаще переходят от классического аутсорсинга к co-development и интеграции в глобальные value chains.
В Intellias также отмечают изменение запросов клиентов: бизнес ожидает не просто команду разработчиков, а конкретный бизнес-результат и прогнозируемый ROI.
«Наибольший спрос сейчас концентрируется вокруг направлений data, cloud, modernization и AI. Для сервисных компаний это означает переход от классического аутсорсинга к value-driven партнерству — и именно это, по нашему мнению, будет определять динамику роста IT-экспорта в 2026 году», — отметили в Intellias.
Что сдерживает рост
Среди основных факторов, сдерживающих развитие отрасли, участники рынка называют глобальную неопределенность, осторожность клиентов и высокую конкуренцию со стороны других стран.
В Intellias также не предсказывают существенных изменений.
«Мы ожидаем, что показатели ІТ-экспорта останутся без существенных изменений. Первый квартал в целом отвечает нашим ожиданиям рынка и динамики бизнеса».
Спрос на украинскую IT-экспертизу остается высоким. В то же время, для дальнейшего роста компаниям нужно конкурировать не только ценой или количеством инженеров, а способностью обеспечивать клиентам прогнозируемый бизнес-результат, отмечают эксперты DOU.