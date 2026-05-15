В Совете Европы одобрили решение о запуске спецтрибунала для путина

37 государств поддержали создание Управляющего комитета
В ходе заседания 37 государств мира приняли решение об утверждении Расширенного частичного соглашения о создании Управляющего комитета Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины — третьего учредительного документа Специального трибунала.
«Подобно Нюрнбергскому трибуналу 80 лет назад, этот Специальный трибунал в Гааге восстановит справедливость на руинах войны», — подчеркнул министр иностранных дел Андрей Сибига.
Сибига отметил, что моральная основа Европы и мира будет восстановлена только тогда, когда преступление агрессии против Украины будет наказано. Это вопрос восстановления общего пространства правды, справедливости и доверия. Это тоже о достоинстве.
«Путин всегда хотел войти в историю. И этот Трибунал поможет ему этого достичь. Он войдет в историю. Как преступник. И не только он, путин, шойгу, герасимов, бортников, золотов, медведев, патрушев, лукашенко и другие. Сегодня все они получили свой билет в Гаагу», — отметил министр.
В МИД ожидают дальнейшего расширения трибунала
По словам главы МИД, сегодня была пройдена точка невозврата — Специальный трибунал стал юридической реальностью. Через год после принятия политического решения во Львове утверждено имплементационное соглашение, которое по скорости для международного уголовного правосудия является настоящим юридическим рекордом.
В то же время Сибига отметил, что это лишь начало на пути к справедливости.
«Стран-участниц станет больше. Появятся помещения в Гааге. Заработает первый комитет. И будут приговоры. Это нужно Украине. Это нужно Европе. И этот Трибунал нужен даже самой россии», — добавил он.
Министр подчеркнул, что инфраструктура ответственности будет состоять из трех элементов:
Специального трибунала;
Международная компенсационная комиссия;
Реестра ущерба.
«Ответственность никогда не станет предметом компромиссов. Справедливость — это неотъемлемый элемент длительного мира», — подчеркнул Андрей Сибига.
К соглашению смогут присоединиться и третьи государства
Расширенное частичное соглашение по созданию Управляющего комитета Специального трибунала будет определять административные и управленческие основы его функционирования, а также создавать дополнительные механизмы расширения межрегиональной поддержки Спецтрибунала.
К Соглашению могут присоединиться как государства-члены Совета Европы, так и третьи государства.