Крупные супермаркеты обяжут передавать нераспроданные продукты банкам продовольствия

Каждый год в Украине утилизируют миллионы тонн еды
В Украине был разработан законопроект, предусматривающий обязанность супермаркетов площадью более 400 м² сотрудничать с банками продовольствия, передавая им нераспределенные, но еще пригодные к употреблению продукты, средства гигиены и бытовые товары.
Об этом в ходе круглого стола «Международные и европейские стандарты продовольственной безопасности и развитие системы банков продовольствия (food banking) в Украине» в Укринформе сообщил председатель правления Украинской федерации банков продовольствия Дмитрий Шкрабатовский.

Как работает система банков продовольствия

По словам Шкрабатовского, в созданную в 2022 году Украинскую федерацию банков продовольствие входят пять продовольственных банков и Национальный хаб. Партнерами организации в 23 регионах являются 48 благотворительных организаций, а к работе привлечены более тысячи волонтеров.
За время работы федерация передала более 4700 тонн продовольствия. Помощь получили более 2 млн человек, в том числе жители прифронтовых и деоккупированных территорий.

В то же время он признал, что, несмотря на успешную деятельность федерации, до решения проблемы сохранения пищи в Украине еще далеко. Ведь ежегодно у нас утилизируется более 2 млн 700 тыс. тонн продовольствия. То есть речь идет о другом порядке цифр.
«Уверен, решить проблему нам поможет опыт Европейской федерации банков продовольствия и федераций банков продовольствия стран — партнеров. Важно, что требования законодательства, регулирующего функционирование банков продовольствия в Европе, обязательны и для Украины на ее пути к членству в ЕС. В частности, пункт 9 обновленной в 2025 году Директивы Европейского Союза об отходах устанавливает обязанность государств принимать меры по борьбе с утилизацией пищи в сотрудничестве с банками продовольствия», — напомнил председатель правления УФБП.
Законопроект адаптируют к нормам ЕС

Опираясь на европейский опыт, в Украине разработали собственный законопроект о банках продовольствия, который определяет основные основы функционирования таких учреждений и их объединений, а также имплементирует европейские нормы по сокращению пищевых отходов, в частности, устанавливает обязанность супермаркетов площадью более 400 м² сотрудничать с банками продовольствия, передавая им нераспределенные, но еще не пригодные к употреблению продукты питания, средства гигиены и бытовые товары.
«Наша цель — уменьшить объемы пищевых отходов на 50%. И принятие этого законопроекта позволит двигаться к достижению этой цели. Важно, что развитие системы банков продовольствия оказывает значительную поддержку со стороны граждан Украины. Так, по данным исследования социологической компании „Актив Групп“, 86,9% украинцев поддерживают инициативу, в рамках которой нераспроданные, но пригодные к употреблению продукты и бытовые товары нужно передавать людям, а не утилизировать», — подытожил Шкрабатовский.

Что известно о меморандуме

Ранее Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и Украинская федерация продовольственных банков подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий совместную работу над законопроектом о создании в Украине сети банков продовольствия.
Банки продовольствия — неприбыльные благотворительные организации, цель которых- получение пригодных для потребления пищевых продуктов, в том числе продуктов с короткими остаточными сроками годности от производителей и ритейлеров, их аккумулирование, формирование продуктовых наборов и распределение среди социально незащищенных слоев населения.
По материалам:
Укрінформ
