Мир на пороге глобального дефицита продовольствия — при чем здесь Ормузский пролив Сегодня 11:34

Мир может столкнуться с масштабным продовольственным шоком из-за перебоев в судоходстве через Ормузский пролив. Нарушение энергетических потоков уже привело к дефициту удобрений и серьезным сбоям в логистике.

Об этом говорится в аналитике Financial Times

Через Ормузский пролив проходит около пятой части мирового экспорта нефти и газа. В то же время, этот маршрут критически важен и для агросектора — по нему транспортируется примерно треть морских поставок удобрений. Их дефицит — прямая угроза урожайности.

Риск дефицита удобрений и давление на цены

«Мы живем в долг. Это не устойчивое решение, иначе энергетический кризис превратится в продовольственный кризис», — предупреждает руководитель направления сжиженного природного газа в Vitol Пабло Галанте Эскобар во время саммита в Лозанне.

По его словам, после ударов США и Израиля по Ирану спрос на газ со стороны промышленности сократился на 40%. Больше всего пострадали предприятия по производству аммиака — ключевого компонента удобрений. В случае их нехватки цены на продукты в следующих сезонах могут резко выйти из-под контроля.

Логистический коллапс и перегруженные каналы

Закрытие пролива Ираном и блокада со стороны США запустили цепную реакцию на глобальных рынках. В частности, азиатские импортеры стали массово переориентироваться на поставки нефти из США.

В результате резко возросло давление на Панамский канал: танкеры фактически занимают все доступные слоты, а очереди судов растягиваются до 40 дней. Стоимость перевозки зерна на отдельных маршрутах выросла на 50−60%.

Руководитель аналитического подразделения Clarksons Луиза Фоллис отмечает, что нефтяные компании готовы платить миллионы долларов за приоритетный проход, в то время как аграрии не могут конкурировать с такими расходами.

Рынки недооценивают масштабы проблемы

Трейдеры предостерегают, что ситуация может усугубиться. Сейчас рынки рассчитывают на краткосрочный конфликт, однако даже несколько месяцев блокады способны сорвать урожайные циклы следующих лет.

Рынок не учел более длительные перебои. Никто к ним не готов", — говорит главный директор по управлению рисками Louis Dreyfus Виджай Чакраварти.

Дополнительным фактором риска стала нехватка серы — важного сырья для производства удобрений. Ее активно скупают металлургические компании для производства меди, из-за чего производители пищевых продуктов оказываются в конце цепи поставок.

Еще одна угроза — возможные панические действия правительств. Если страны начнут накапливать запасы продовольствия, это может мгновенно разогнать цены. Наиболее уязвимыми остаются государства, которые сильно зависят от импорта продовольствия.

