Продлят ли автоматически отсрочку после 4 мая

Приближается 4 мая дата, после которой традиционно активизируются вопросы продления отсрочек от мобилизации. На этот раз ситуация носит нетипичный характер, говорится в объяснении адвоката Дарьи Тарасенко.

«У определенных категорий военнообязанных отсрочка уже продлилась автоматически — непривычно в этом то, что Указа о продлении всеобщей мобилизации до сих пор нет, а согласно Постановлению 560 продление отсрочки привязано к продлению общей мобилизации», — отмечает эксперт.

Как проверить отсрочку и почему она могла не обновиться

Проверьте, продлена ли отсрочка, можно через приложение «Резерв+». Для этого нужно сформировать полную выписку. Если в нем указана новая дата — например, 1 августа — это означает, что отсрочка уже продлена автоматически.

В то же время, отсутствие обновления не означает, что его не будет, объясняет адвокат. По-прежнему процесс может происходить поэтапно и не одновременно для всех. В предыдущие периоды такие обновления растягивались по времени, поэтому задержка не является окончательным решением.

Кто может рассчитывать на автоматическое продление

Согласно постановлению Кабмина № 560, отсрочка должна продлеваться автоматически, если ранее поданные документы и данные в реестрах подтверждают основания для этого. Однако на практике применяются дополнительные внутренние алгоритмы.

«На практике действуют другие алгоритмы, которые официально нам не сообщают — и в прошлый раз мы видели случаи, когда поданных ранее документов было достаточно, а отсрочка по каким-то причинам не продлилась», — говорит Тарасенко.

По информации ЦПАУ, автоматическое продление чаще всего касается следующих категорий:

лиц с инвалидностью всех групп;

родителей детей с инвалидностью или совершеннолетних детей I-II группы;

родителей троих и более несовершеннолетних детей;

студентов и аспирантов дневной или дуальной формы обучения;

лиц, имеющих супругов с инвалидностью;

тех, кто осуществляет уход за родственниками с инвалидностью;

работников образовательной сферы;

семей военнослужащих, имеющих детей;

родственников погибших или пропавших без вести;

освобожденных из плена;

родителей тяжелобольных детей;

опекунов недееспособных лиц;

учителей, продолжающих работать.

Что делать, если отсрочку не продлили

Если автоматическое продление не произошло, придется подавать документы повторно. Это можно сделать через ЦПАУ — по процедуре, аналогичной первичному оформлению.

Альтернативный вариант — оформление через «Резерв+», если система позволяет это технически. Подать документы следует заранее, не дожидаясь предельной даты, чтобы избежать задержек в разбирательстве.



Ранее мы сообщали , что в Украине около 10 млн работников, из которых 1,3 млн забронированы. При этом доля забронированных и доля вакансий с возможностью бронирования почти идентичны.

Интересно, что по данным work.ua, лидером по доле вакансий с бронированием стала отрасль строительства и архитектуры. Здесь наибольшим спросом пользуются строители: прорабы, монолитчики, сварщики, разнорабочие.

