Продлят ли автоматически отсрочку после 4 мая

Приближается 4 мая дата, после которой традиционно активизируются вопросы продления отсрочек от мобилизации. На этот раз ситуация носит нетипичный характер, говорится в объяснении адвоката Дарьи Тарасенко.
«У определенных категорий военнообязанных отсрочка уже продлилась автоматически — непривычно в этом то, что Указа о продлении всеобщей мобилизации до сих пор нет, а согласно Постановлению 560 продление отсрочки привязано к продлению общей мобилизации», — отмечает эксперт.
Как проверить отсрочку и почему она могла не обновиться
Проверьте, продлена ли отсрочка, можно через приложение «Резерв+». Для этого нужно сформировать полную выписку. Если в нем указана новая дата — например, 1 августа — это означает, что отсрочка уже продлена автоматически.
В то же время, отсутствие обновления не означает, что его не будет, объясняет адвокат. По-прежнему процесс может происходить поэтапно и не одновременно для всех. В предыдущие периоды такие обновления растягивались по времени, поэтому задержка не является окончательным решением.
Кто может рассчитывать на автоматическое продление
Согласно постановлению Кабмина № 560, отсрочка должна продлеваться автоматически, если ранее поданные документы и данные в реестрах подтверждают основания для этого. Однако на практике применяются дополнительные внутренние алгоритмы.
«На практике действуют другие алгоритмы, которые официально нам не сообщают — и в прошлый раз мы видели случаи, когда поданных ранее документов было достаточно, а отсрочка по каким-то причинам не продлилась», — говорит Тарасенко.
По информации ЦПАУ, автоматическое продление чаще всего касается следующих категорий:
лиц с инвалидностью всех групп;
родителей детей с инвалидностью или совершеннолетних детей I-II группы;
родителей троих и более несовершеннолетних детей;
студентов и аспирантов дневной или дуальной формы обучения;
лиц, имеющих супругов с инвалидностью;
тех, кто осуществляет уход за родственниками с инвалидностью;
Если автоматическое продление не произошло, придется подавать документы повторно. Это можно сделать через ЦПАУ — по процедуре, аналогичной первичному оформлению.
Альтернативный вариант — оформление через «Резерв+», если система позволяет это технически. Подать документы следует заранее, не дожидаясь предельной даты, чтобы избежать задержек в разбирательстве.
