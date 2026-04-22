0 800 307 555
ру
Продлят ли автоматически отсрочку после 4 мая

49
Военный билет
Приближается 4 мая дата, после которой традиционно активизируются вопросы продления отсрочек от мобилизации. На этот раз ситуация носит нетипичный характер, говорится в объяснении адвоката Дарьи Тарасенко.
«У определенных категорий военнообязанных отсрочка уже продлилась автоматически — непривычно в этом то, что Указа о продлении всеобщей мобилизации до сих пор нет, а согласно Постановлению 560 продление отсрочки привязано к продлению общей мобилизации», — отмечает эксперт.

Как проверить отсрочку и почему она могла не обновиться

Проверьте, продлена ли отсрочка, можно через приложение «Резерв+». Для этого нужно сформировать полную выписку. Если в нем указана новая дата — например, 1 августа — это означает, что отсрочка уже продлена автоматически.
В то же время, отсутствие обновления не означает, что его не будет, объясняет адвокат. По-прежнему процесс может происходить поэтапно и не одновременно для всех. В предыдущие периоды такие обновления растягивались по времени, поэтому задержка не является окончательным решением.

Кто может рассчитывать на автоматическое продление

Согласно постановлению Кабмина № 560, отсрочка должна продлеваться автоматически, если ранее поданные документы и данные в реестрах подтверждают основания для этого. Однако на практике применяются дополнительные внутренние алгоритмы.
«На практике действуют другие алгоритмы, которые официально нам не сообщают — и в прошлый раз мы видели случаи, когда поданных ранее документов было достаточно, а отсрочка по каким-то причинам не продлилась», — говорит Тарасенко.
По информации ЦПАУ, автоматическое продление чаще всего касается следующих категорий:
  • лиц с инвалидностью всех групп;
  • родителей детей с инвалидностью или совершеннолетних детей I-II группы;
  • родителей троих и более несовершеннолетних детей;
  • студентов и аспирантов дневной или дуальной формы обучения;
  • лиц, имеющих супругов с инвалидностью;
  • тех, кто осуществляет уход за родственниками с инвалидностью;
  • работников образовательной сферы;
  • семей военнослужащих, имеющих детей;
  • родственников погибших или пропавших без вести;
  • освобожденных из плена;
  • родителей тяжелобольных детей;
  • опекунов недееспособных лиц;
  • учителей, продолжающих работать.
Что делать, если отсрочку не продлили

Если автоматическое продление не произошло, придется подавать документы повторно. Это можно сделать через ЦПАУ — по процедуре, аналогичной первичному оформлению.
Альтернативный вариант — оформление через «Резерв+», если система позволяет это технически. Подать документы следует заранее, не дожидаясь предельной даты, чтобы избежать задержек в разбирательстве.
Ранее мы сообщали, что в Украине около 10 млн работников, из которых 1,3 млн забронированы. При этом доля забронированных и доля вакансий с возможностью бронирования почти идентичны.
Интересно, что по данным work.ua, лидером по доле вакансий с бронированием стала отрасль строительства и архитектуры. Здесь наибольшим спросом пользуются строители: прорабы, монолитчики, сварщики, разнорабочие.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ОтсрочкаВоеннообязанныйБронирование
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems