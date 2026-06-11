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Кабмин планирует ввести градацию штрафов за превышение скорости

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Для большинства водителей ничего не изменится
Для большинства водителей ничего не изменится
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что обсудила с Министром внутренних дел и чиновниками проекты изменений, направленные на повышение безопасности дорожного движения.
Об этом пишет Правительственный портал.
По ее словам, предлагается ввести градацию штрафов в зависимости от уровня превышения скорости, а также усилить ответственность для водителей, систематически нарушающих правила.
«Для большинства водителей ничего не изменится. Новые правила направлены, прежде всего, на тех, кто регулярно создает опасность для других участников движения», — подчеркнула глава правительства.
Премьер-министр отметила, что ожидает обсуждения этих предложений между МВД и народными депутатами в ближайшее время.

Тысячи водителей систематически превышают скорость

За последние 12 месяцев камеры автоматической фиксации зафиксировали почти 2 900 водителей, превысивших скорость более 50 раз. Более 35 тысяч водителей попадали в поле зрения камер более десяти раз в год. Почти 12,5 тысяч — больше двадцати раз.
Свириденко сообщила, что правительство в отдельности работает над развитием системы автоматической фиксации нарушений.
«Сегодня на дорогах работает около 377 камер. Планируем увеличить их количество до более чем 410 комплексов. Там, где работает контроль, водители чаще соблюдают правила», — отметила она.
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Кроме того, Кабмин готовит законодательное урегулирование использования электросамокатов и других легких персональных транспортов. Количество ДТП за пять месяцев 2026 года при их участии возросло на 66,8%.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что правительство готовит комплекс решений, чтобы снизить аварийность и усилить дисциплину на дорогах. Планировалось:
  • усилить ответственность за систематические нарушения ПДД, в том числе за превышение скорости;
  • ввести более жесткие санкции для систематических нарушителей;
  • усовершенствовать системы автоматической и неавтоматической фиксации нарушений.
По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, на первом этапе будет создана система, которая автоматически будет фиксировать количество нарушений и применять санкции к систематическим нарушителям. Балльная система будет следующим этапом. ‎Он объяснил, что власти нужно очень взвешенно подходить к тому, чтобы и не нарушить права людей, и чтобы люди понимали неотвратимость наказания за нарушение правил, которые будут установлены законом. ‎
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
КабминПДД
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