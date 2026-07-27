В Украине изменятся правила централизованного теплоснабжения: Зеленский подписал закон Сегодня 11:01

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, направленный на поддержку развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения. Документ является одним из индикаторов выполнения программы Ukraine Facility.

Об этом свидетельствует информация в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Что предусматривает закон

Цель закона — создать условия для поэтапной установки индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в домах, подключенных к системам централизованного теплоснабжения.

Документ также усовершенствует правовое регулирование в сфере теплоснабжения и создает условия для модернизации, развития и эффективного функционирования систем централизованного теплоснабжения в Украине.

В частности, закон предусматривает:

поддержку централизованного теплоснабжения как сферы государственного интереса;

стимулирование использования возобновляемых источников энергии и когенерационных установок;

развитие инвестиционных программ в сфере теплоснабжения;

поэтапное внедрение механизма обязательной установки индивидуальных тепловых пунктов в зданиях, подключенных к системам централизованного теплоснабжения;

определение ответственности теплотранспортирующих организаций за обслуживание индивидуальных тепловых пунктов;

усовершенствование порядка формирования тарифов на тепловую энергию;

уточнение конкурентных принципов деятельности в сфере теплоснабжения.

Когда начнут действовать новые требования

Поэтапное внедрение механизма обязательной установки индивидуальных тепловых пунктов начнется через шесть месяцев после прекращения или отмены военного положения.

Закон также определяет ответственность теплотранспортирующих организаций за обслуживание ИТР.

Что изменится для отрасли

Документ содержит положения об изменении подходов к формированию тарифов. В частности, предусмотрена возможность включать расходы по установлению индивидуальных тепловых пунктов в тариф на тепловую энергию.

Кроме того, закон должен создать условия для привлечения инвестиций в модернизацию систем теплоснабжения.

Ожидается, что реализация его положений будет способствовать модернизации тепловой инфраструктуры, привлечению инвестиций в отрасль, повышению энергоэффективности и надежности теплоснабжения, обеспечению потребителей качественными услугами по снабжению тепловой энергией и горячей водой, а также уменьшению затрат на производство, транспортировку и снабжение тепловой энергии.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что для перевода Киева из отопления от ТЭЦ на когенерационные установки нужно 20−30 лет и колоссальные финансовые вливания.

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