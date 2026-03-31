Штрафы за нарушения ПДД в 2026 году
Самым большим новшеством 2026 года является автоматический контроль автостраховки. Полиция теперь видит отсутствие страховки в реальном времени благодаря интеграции баз МТСБУ.
В случае, если записи о полисе не содержатся в системе, штраф водителю выписывается мгновенно.
Штрафы за нарушения ПДД в 2026 году:
- превышение скорости (+20 км/ч) — 340 грн (скидка 50% при оплате в течение 10 дней);
- превышение скорости (+50 км/ч) — 1700 грн (возможно лишение водительских прав при повторном нарушении);
- непристегнутый ремень/разговор по телефону — 510 грн;
- отсутствие страховки (ОСАГО) — 850 грн (проверяется автоматически по базам);
- перевозка ребенка без детского кресла — 510 грн (850 грн при повторном нарушении в течение года);
- управление без прав (забыли документ) — 425 грн (полицейские проверяют права через «Дію»);
- управление после лишения прав — 20 400 грн (40 800 грн при повторном нарушении);
- вождение в состоянии опьянения — 17 000 грн и лишение прав на 1 год.
За повторное управление в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 34 000 грн и лишение прав на 3 года.
За третье нарушение предусмотрена конфискация транспортного средства, а также придется заплатить уже 51 000 грн, а запрет на управление будет действовать до 10 лет.
Ранее Finance.ua писал, что часто водители ошибочно обращаются в сервисные центры МВД, чтобы пройти техосмотр. Но следует знать: сервисные центры МВД не проводят проверку транспортных средств. Их задача — вести учет хозяйствующих субъектов, имеющих право выполнять обязательный технический контроль.
ОТК — это проверка технического состояния транспортного средства, участвующего в дорожном движении. Цель процедуры — уменьшить риск поломок на дороге, повысить безопасность движения и снизить негативное влияние транспорта на окружающую среду.
Прохождение ОТК обязательно для:
- грузовых автомобилей;
- автобусов;
- такси и легковых автомобилей, используемых для коммерческих перевозок;
- транспорта, перевозящего опасные грузы;
- прицепов и полуприцепов.
Штрафы за нарушения ПДД в 2026 году
