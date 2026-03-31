0 800 307 555
ру
Штрафы за нарушения ПДД в 2026 году

Технологии&Авто
6
Самым большим новшеством 2026 года является автоматический контроль автостраховки. Полиция теперь видит отсутствие страховки в реальном времени благодаря интеграции баз МТСБУ.
В случае, если записи о полисе не содержатся в системе, штраф водителю выписывается мгновенно.

  • превышение скорости (+20 км/ч) — 340 грн (скидка 50% при оплате в течение 10 дней);
  • превышение скорости (+50 км/ч) — 1700 грн (возможно лишение водительских прав при повторном нарушении);
  • непристегнутый ремень/разговор по телефону — 510 грн;
  • отсутствие страховки (ОСАГО) — 850 грн (проверяется автоматически по базам);
  • перевозка ребенка без детского кресла — 510 грн (850 грн при повторном нарушении в течение года);
  • управление без прав (забыли документ) — 425 грн (полицейские проверяют права через «Дію»);
  • управление после лишения прав — 20 400 грн (40 800 грн при повторном нарушении);
  • вождение в состоянии опьянения — 17 000 грн и лишение прав на 1 год.
За повторное управление в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 34 000 грн и лишение прав на 3 года.
За третье нарушение предусмотрена конфискация транспортного средства, а также придется заплатить уже 51 000 грн, а запрет на управление будет действовать до 10 лет.
Ранее Finance.ua писал, что часто водители ошибочно обращаются в сервисные центры МВД, чтобы пройти техосмотр. Но следует знать: сервисные центры МВД не проводят проверку транспортных средств. Их задача — вести учет хозяйствующих субъектов, имеющих право выполнять обязательный технический контроль.
ОТК — это проверка технического состояния транспортного средства, участвующего в дорожном движении. Цель процедуры — уменьшить риск поломок на дороге, повысить безопасность движения и снизить негативное влияние транспорта на окружающую среду.
Прохождение ОТК обязательно для:
  • грузовых автомобилей;
  • автобусов;
  • такси и легковых автомобилей, используемых для коммерческих перевозок;
  • транспорта, перевозящего опасные грузы;
  • прицепов и полуприцепов.
Татьяна Береговая
По материалам:
Finance.ua
АвтоПДД
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems