Нефтепровод «Дружба» готов к возобновлению работы после ремонта — Зеленский
Украина завершила ремонт поврежденного российским ударом участка нефтепровода «Дружба». Объект может возобновить работу.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на своей странице в Telegram.
«Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода „Дружба“, который был поврежден российским ударом. Нефтепровод может возобновить функционирование», — написал президент.
В то же время, он отметил, что пока никто не может гарантировать, что российские удары по инфраструктуре нефтепровода не повторятся. Президент добавил, что украинские специалисты обеспечили базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования.
По его словам, Украина рассчитывает, что это будет способствовать разблокированию европейского пакета поддержки, одобренного Евросоветом, а также дальнейшему усилению санкционного давления на россию.
Президент отметил важность диверсификации энергоснабжения в Европе и уменьшение зависимости от российских энергоресурсов.
Реакция ЕС
Глава Европейского совета Антониу Кошта поблагодарил Зеленского за выполнение договоренностей по возобновлению работы нефтепровода «Дружба».
«Спасибо, президент Зеленский, за выполнение договоренностей: ремонт магистрального нефтепровода „Дружба“ и возобновление его работы», — написал Кошта в соцсети Х.
Вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас выразила надежду, что соглашение по «Дружбе» и разблокирование кредита для Украины будет заключено в течение суток.
«Не хочу сглазить. Надеюсь, что все пройдет хорошо, ведь мы видели определенные повороты и перипетии по этому делу, но это то соглашение, которое мы заключили в декабре, и возобновление поставок является обещанием, которое дала Украина, поэтому, надеемся, все препятствия устранены», — сказала Каллас.
Она отметила, что не знает, поставляется ли уже нефть и когда она начнет поставляться, но отмечает, что Украина дала четкое обещание обеспечить поставки — и с учетом заявления Зеленского о ремонте нефтепровода «сейчас есть шанс выйти из тупика».
Напомним, трубопровод, по которому российская нефть транзитом через Украину идет в страны Центральной Европы, не работает с января после повреждения, нанесенного ударом российского дрона.