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Польша хочет полного возврата 450 млн евро за переданное Украине оружие

Мир
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Германия выступает за то, чтобы 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира (EPF), разблокированные после долгих споров с Венгрией, были полностью направлены на поддержку Украины. В то же время Польша настаивает на полном возмещении расходов на вооружение, переданное Киеву.
Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в эфире RMF FM.

Польша требует полного возмещения

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас предложила распределить 6,6 млрд евро, предусмотрев частичное пропорциональное возмещение (10%), поддержку учебной миссии для украинских военных и совместные закупки оружия для Украины, Польша отклоняет этот план.
«Эти деньги — это наши деньги. На практике меньше этих денег означает меньше денег на армию», — заявил Томчик.
Польша обвиняет Брюссель в том, что тот «старается менять правила во время игры».

Германия призывает направить деньги Украине

В свою очередь, Германия, которая в процентном отношении вносит наибольший вклад в EPF, считает, что разблокированные средства следует передать Украине, а не возвращать в национальные бюджеты.
Заместитель министра обороны ФРГ Себастиан Гартманн призвал партнеров, чтобы все неиспользованные на начальном этапе выплаты из фонда были направлены на поддержку Украины, поскольку EPF был создан как механизм солидарности.
«Страны, которые первыми предоставляли оружие, например Польша или Словакия, и чьи пожертвования уже были учтены и предназначены к выплате, не хотят соглашаться на уменьшение размера выплат, чего же требуют страны, которые начали оказывать помощь позже, например Германия», — сообщает вещатель со ссылками на польские дипломатические источники.
Подобную позицию в Германии занимают скандинавские страны. Также Франция ближе к позиции Каллас, чем Польша, поскольку объем французской помощи в рамках этого фонда был небольшой, то есть ожидаемый возврат также не будет слишком значительным.
Однако Франция не согласилась с первоначальной идеей главы дипломатии о том, чтобы страны ЕС покупали оружие для Украины в рамках механизма PURL в США. Польшу поддерживает Словакия, которая первой заявила, что потребует полного возмещения за переданное Украине оружие. Этот вопрос теперь будет обсуждаться на техническом уровне, а затем должен попасть на рассмотрение послов.
По материалам:
Корреспондент.net
Польша
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