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Мужчина выиграл дом за более чем 2 млн долларов и сразу продал — детали

Личные финансы
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Мужчина выиграл дом за более чем 2 млн долларов и сразу продал — детали
Мужчина выиграл дом за более чем 2 млн долларов и сразу продал — детали
39-летний Давид Шульц работает железнодорожным инженером в Великобритании. 31 мая выиграл полностью отделанную, готовую к заселению недвижимость в Ланкашире в розыгрыше, организованном Elite Competitions.
Об этом пишет money.pl.

Дом стоимостью 2 млн долларов

Daily Mail сообщает, что машинист поезда хочет продать свой дом и вернуться в Польшу навсегда.
«Моей величайшей мечтой было вернуться домой. Я всегда хотел когда-нибудь вернуться в Польшу и быть ближе к друзьям и семье, но что-то всегда мешало. Была ипотека, работа и все обязанности повседневной жизни. А потом вдруг, один телефонный звонок, все стало возможным», — сказал 39-летний мужчина.
Шульц родом из юго-западной Польши. Он впервые переехал в Великобританию в 2005 году, когда ему было 18 лет. Он возвращался на родину для обучения в университете, после чего в 2015 году вернулся в Англию.
Сразу же после победы он решил продать свой дом.
Он был дома и смотрел телевизор, когда получил уведомление о пропущенных звонках от организатора конкурса.
Просмотрев видео с розыгрышем, он назвал свою победу «шоком». «Впервые за долгое время я ощущаю легкость. Как будто все проблемы вдруг исчезли», — признался он.
По материалам:
Finance.ua
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