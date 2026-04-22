В Украине запустили онлайн-регистрацию ОО через «Дію»
В Украине была введена новая цифровая услуга — автоматическая регистрация общественных организаций через «Дію». Теперь создать ОО можно онлайн примерно за 30 минут без привлечения юристов и дополнительных расходов.
Об этом сообщает пресс-служба «Дії».
Пользователям доступен модельный устав — типовой шаблон учредительных документов, отвечающий требованиям законодательства. Его использование позволяет снизить количество ошибок и ускорить процесс регистрации.
Как работает сервис
Онлайн-сервис предусматривает:
- автоматическую регистрацию общественной организации без бумажных документов;
- отсутствие расходов по подготовке индивидуального устава и нотариальные услуги;
- возможность выбрать направление деятельности (более 30 вариантов);
- настройка модели управления, порядка вступления членов и формирование финансирования.
Как подать заявление
Подать заявку могут граждане Украины в возрасте от 18 лет, имеющие регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и решение о создании общественной организации.
Для регистрации необходимо:
- авторизоваться на портале «Дія» с помощью КЭП;
- выбрать услугу регистрации общественной организации;
- заполнить онлайн форму и определить параметры деятельности;
- подписать заявление КЭП и отправить его.
Услуга доступна также оффлайн в территориальных центрах Министерства юстиции.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в приложении «Дія» изменился алгоритм создания и использования «Дія.Підпис». Теперь для активации услуги обязательными условиями станут наличие биометрического физического документа и поддержка технологии NFC в смартфоне.
