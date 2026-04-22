В Украине запустили онлайн-регистрацию ОО через «Дію» Сегодня 12:23

«Дія» запустила автоматическую регистрацию общественных организаций

В Украине была введена новая цифровая услуга — автоматическая регистрация общественных организаций через «Дію». Теперь создать ОО можно онлайн примерно за 30 минут без привлечения юристов и дополнительных расходов.

Об этом сообщает пресс-служба «Дії».

Пользователям доступен модельный устав — типовой шаблон учредительных документов, отвечающий требованиям законодательства. Его использование позволяет снизить количество ошибок и ускорить процесс регистрации.

Как работает сервис

Онлайн-сервис предусматривает:

автоматическую регистрацию общественной организации без бумажных документов;

отсутствие расходов по подготовке индивидуального устава и нотариальные услуги;

возможность выбрать направление деятельности (более 30 вариантов);

настройка модели управления, порядка вступления членов и формирование финансирования.

Как подать заявление

Подать заявку могут граждане Украины в возрасте от 18 лет, имеющие регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и решение о создании общественной организации.

Для регистрации необходимо:

авторизоваться на портале «Дія» с помощью КЭП;

выбрать услугу регистрации общественной организации;

заполнить онлайн форму и определить параметры деятельности;

подписать заявление КЭП и отправить его.

Услуга доступна также оффлайн в территориальных центрах Министерства юстиции.

