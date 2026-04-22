0 800 307 555
Поддержка семей с детьми: кто может получить налоговую социальную льготу

Женщина с детьми
Украинцы, воспитывающие двоих и более детей, могут воспользоваться налоговыми льготами и уменьшить сумму налога на доходы физических лиц. В 2026 году действуют обновленные расчеты предельного дохода и размера налоговой социальной льготы.
Кто может получить льготу и каковы условия

Налоговая социальная льгота доступна работникам, которые содержат двух или более детей младше 18 лет и получают заработную плату от одного работодателя.
В 2026 году право на льготу зависит от уровня дохода.
  • Для одного ребенка предельный размер зарплаты составляет 4660 грн. Этот показатель рассчитан на основе прожиточного минимума для трудоспособного лица (3328,00 грн), умноженного на коэффициент 1,4 и округленного до ближайших 10 грн.
  • В то же время, допустимый доход растет в зависимости от количества детей. Например, для семьи с двумя детьми он составляет 9320 грн, с тремя — 13 980 грн.
Поддержка семей с детьми: кто может получить налоговую социальную льготу

Сколько можно сэкономить и как оформить

В 2026 году размер налоговой социальной льготы составляет 1664 грн. на каждого ребенка. Это 50% прожиточного минимума для трудоспособного лица по состоянию на 1 января отчетного года.
Соответственно, если у работника двое детей, общая льгота составляет 3328 грн., если трое — 4992 грн. Именно на эту сумму уменьшается налогооблагаемый доход, позволяющий платить меньше налога.
Чтобы воспользоваться льготой, необходимо подать заявление работодателю и предоставить документы, подтверждающие наличие детей.
Налоговая социальная льгота остается одним из инструментов финансовой поддержки семей, ведь позволяет напрямую уменьшить сумму налоговых вычетов из заработной платы.
Светлана Вышковская
