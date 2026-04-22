Поддержка семей с детьми: кто может получить налоговую социальную льготу

Украинцы, воспитывающие двоих и более детей, могут воспользоваться налоговыми льготами и уменьшить сумму налога на доходы физических лиц. В 2026 году действуют обновленные расчеты предельного дохода и размера налоговой социальной льготы.
В 2026 году право на льготу зависит от уровня дохода.
Для одного ребенка предельный размер зарплаты составляет 4660 грн. Этот показатель рассчитан на основе прожиточного минимума для трудоспособного лица (3328,00 грн), умноженного на коэффициент 1,4 и округленного до ближайших 10 грн.
В то же время, допустимый доход растет в зависимости от количества детей. Например, для семьи с двумя детьми он составляет 9320 грн, с тремя — 13 980 грн.
Сколько можно сэкономить и как оформить
В 2026 году размер налоговой социальной льготы составляет 1664 грн. на каждого ребенка. Это 50% прожиточного минимума для трудоспособного лица по состоянию на 1 января отчетного года.
Соответственно, если у работника двое детей, общая льгота составляет 3328 грн., если трое — 4992 грн. Именно на эту сумму уменьшается налогооблагаемый доход, позволяющий платить меньше налога.