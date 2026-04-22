Стандартный период выплат составляет 180 дней. В то же время в регионах с высоким уровнем безработицы или для отдельных категорий граждан его могут продлить до одного года.
Чтобы получить пособие, необходимо:
зарегистрироваться в центре занятости;
иметь не менее 365 дней официальной работы за последние 18 месяцев;
уплачивать взносы в Фонд труда.
Правительство Польши подчеркивает, что повышение выплат призвано облегчить финансовую нагрузку для граждан и дать им больше времени на поиск новой работы.
Ранее Finance.ua сообщал, что в Польше в начале 2026 года усилилась тенденция к сокращению персонала. Бизнес активнее заявляет о массовых увольнениях, а ключевые показатели рынка труда свидетельствуют о постепенном охлаждении экономической активности.