В Польше повысят пособие по безработице — новые ставки Сегодня 14:05 — Личные финансы

С 1 июня 2026 года в Польше повысят размер пособия по безработице. Новые ставки будут касаться всех официально зарегистрированных безработных и будут действовать в течение следующего года.

Об этом пишет inpoland

Такое решение приняло Министерство семьи, труда и социальной политики. Его цель частично компенсировать рост стоимости жизни и поддержать людей в период поиска работы.

Новые размеры выплат

Базовое пособие для лиц со стажем от 5 до 20 лет составит 1783,90 злотых брутто в месяц в первые 90 дней. После этого выплата уменьшится до 1400,90 злотых брутто.

Фактически «на руки» это около 1620 злотых в начале периода и около 1270 злотых в дальнейшем.

Размер пособия зависит от трудового стажа:

более 20 лет — 120% от базовой ставки;

от 5 до 20 лет — 100%;

менее 5 лет — 80%.

Продолжительность выплат и условия получения

Стандартный период выплат составляет 180 дней. В то же время в регионах с высоким уровнем безработицы или для отдельных категорий граждан его могут продлить до одного года.

Чтобы получить пособие, необходимо:

зарегистрироваться в центре занятости;

иметь не менее 365 дней официальной работы за последние 18 месяцев;

уплачивать взносы в Фонд труда.

Правительство Польши подчеркивает, что повышение выплат призвано облегчить финансовую нагрузку для граждан и дать им больше времени на поиск новой работы.

Ранее Finance.ua сообщал , что в Польше в начале 2026 года усилилась тенденция к сокращению персонала. Бизнес активнее заявляет о массовых увольнениях, а ключевые показатели рынка труда свидетельствуют о постепенном охлаждении экономической активности.

