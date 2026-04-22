В Польше повысят пособие по безработице — новые ставки

Личные финансы
Флаг Польши и монеты
С 1 июня 2026 года в Польше повысят размер пособия по безработице. Новые ставки будут касаться всех официально зарегистрированных безработных и будут действовать в течение следующего года.
Об этом пишет inpoland.
Такое решение приняло Министерство семьи, труда и социальной политики. Его цель частично компенсировать рост стоимости жизни и поддержать людей в период поиска работы.

Новые размеры выплат

Базовое пособие для лиц со стажем от 5 до 20 лет составит 1783,90 злотых брутто в месяц в первые 90 дней. После этого выплата уменьшится до 1400,90 злотых брутто.
Фактически «на руки» это около 1620 злотых в начале периода и около 1270 злотых в дальнейшем.
Размер пособия зависит от трудового стажа:
  • более 20 лет — 120% от базовой ставки;
  • от 5 до 20 лет — 100%;
  • менее 5 лет — 80%.

Продолжительность выплат и условия получения

Стандартный период выплат составляет 180 дней. В то же время в регионах с высоким уровнем безработицы или для отдельных категорий граждан его могут продлить до одного года.
Чтобы получить пособие, необходимо:
  • зарегистрироваться в центре занятости;
  • иметь не менее 365 дней официальной работы за последние 18 месяцев;
  • уплачивать взносы в Фонд труда.
Правительство Польши подчеркивает, что повышение выплат призвано облегчить финансовую нагрузку для граждан и дать им больше времени на поиск новой работы.
Ранее Finance.ua сообщал, что в Польше в начале 2026 года усилилась тенденция к сокращению персонала. Бизнес активнее заявляет о массовых увольнениях, а ключевые показатели рынка труда свидетельствуют о постепенном охлаждении экономической активности.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Также по теме
Также по теме
