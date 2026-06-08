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Работа в Швеции: сколько и где сейчас можно заработать

Личные финансы
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Работа в Швеции: сколько и где сейчас можно заработать
Работа в Швеции: сколько и где сейчас можно заработать
Издание Libertatea рассказало, сколько сейчас можно заработать в Швеции за сезон и где нужны люди.
Кадровое агентство ищет сборщиков помидоров для шведской теплицы, которая позиционируется как «самая большая и современная теплица страны».

Что требуется

Согласно объявлениям на платформе поиска работы Jooble, от кандидатов требуется:
  • паспорт государства-члена Европейского Союза,
  • быть в хорошей физической форме.
  • знание английского, шведского, румынского, польского, венгерского или русского языков является преимуществом.
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График работы

Рабочий график составляет 8−10 часов в день, с минимальной рабочей неделей 40 часов. В периоды сверхурочной работы возможна также работа по субботам от 5 до 8 часов.
Работа выполняется исключительно в помещении при температуре от 22 до 26 градусов Цельсия.
Возможные изменения: 6:00—15:00, 6:30—15:30 или 7:00—16:00.
При этом сотрудники получают льготы по трудовому договору, оплачиваемые отпуска по закону и возможность получения аванса по заработной плате примерно через две недели после прибытия.
Проживание
Размещение максимум два человека в комнате, расстояние до места работы составляет от 5 до 30 километров.

Заработная плата

При заключении постоянных контрактов оплата составляет 141,43 шведских крон в час, что эквивалентно примерно 13 евро.
При сезонном контракте заработная плата составляет 115 шведских крон в час, примерно 10 евро.
«Работники занимаются ручным сбором помидоров. Рабочая нагрузка невысокая, но работники должны выполнять дневную норму, чтобы обеспечить необходимый объем работы», — говорится в объявлении.
По материалам:
Finance.ua
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