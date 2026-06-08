Как изменилась стоимость «борщового набора» в июне 2026 года Сегодня 20:23 — Личные финансы

Как изменилась стоимость «борщового набора» в июне 2026 года

В Украине зафиксировали рост цен на овощи так называемого борщового набора. Дорожали как запасы прошлого урожая, так и продукция нового сезона.

В то же время ранний картофель немного подешевел.

На рынке овощей наблюдается смешанная динамика: помидоры продолжают терять в цене, огурцы тоже дешевеют, а сладкий перец постепенно снижается в цене. В то же время пекинская и цветная капуста подорожали.

Кабачки и баклажаны стали доступнее, в то время как зеленый горошек резко подешевел. В то же время выросли цены на спаржу и зелень.

Фрукты, ягоды

Во фруктово-ягодном сегменте тенденции тоже разные. Яблоки подорожали, а груши, напротив, подешевели. Рост цен зафиксирован на киви и лимоны, в то время как бананы и авокадо потеряли в цене. Черешня и голубика продолжают дешеветь. Абрикосы подорожали, а цены на садовую землянику стабилизировались в узком диапазоне.

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Ранее Finance.ua писал , что пока одни категории товаров в Украине стремительно теряют в цене благодаря новому урожаю, другие оказались под прямым ударом из-за весенних заморозков и энергетических вызовов. Потребителям следует готовиться к контрастам в магазинах и супермаркетах.

Базовый борщовый набор сейчас стоит на 15−17% дешевле, чем в прошлом году. Цена на картофель упала в среднем на 20%. Молодой картофель, стартовавший с 45 грн/кг, начнет стремительно дешеветь уже через месяц-полтора.

Огурцы и помидоры: самые дешевые овощи ожидаются в период со второй половины июня по август. Однако обвала цен не произойдет из-за дорогостоящего топлива и высоких энергозатрат производителей.

Напомним, в июне 2025 года картофель предлагали по цене 10−20 грн/кг. Раннюю белокочанную капусту предлагали по цене 10−20 грн/кг.

Цены на раннюю свеклу в Украине в конце недели находились на уровне 25−40 грн/кг.

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