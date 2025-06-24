Сколько теперь стоит борщовый набор — Finance.ua

Сколько теперь стоит борщовый набор Сегодня 05:11 — Личные финансы

В Украине продолжают дешеветь овощи так называемого «борщового набора» нового урожая. Исключением стала ранняя морковь, диапазон цен на которую даже несколько расширился.

Об этом в новом исследовании сообщают специалисты аналитического портала EastFruit.

По его данным, на конец прошлой рабочей недели ранний картофель предлагали по цене 10−20 грн/кг, тогда как за неделю до этого цена составляла 15−40 грн/кг.

Раннюю белокочанную капусту в конце прошлой недели предлагали по цене 10−20 грн/кг, в то время как неделей ранее этот показатель составлял 18−22 грн/кг.

Цены на раннюю свеклу в Украине в конце недели находились на уровне 25−40 грн/кг (против 30−38 грн/кг неделей ранее).

Раннюю морковь продавали по цене 25−55 грн/кг (против 35−40 грн), тогда как ранний репчатый лук стоил 25−40 грн/кг (против 35−40 грн неделей ранее).

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