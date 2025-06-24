Скільки тепер коштує борщовий набір — Finance.ua

Скільки тепер коштує борщовий набір Сьогодні 05:11 — Особисті фінанси

В Україні продовжують дешевшати овочі так званого «‎борщового набору"‎ нового врожаю. Винятком стала рання морква, діапазон цін на яку навіть дещо розширився.

Про це у новому дослідженні повідомляють фахівці аналітичного порталу EastFruit.

За його даними, станом на кінець минулого робочого тижня ранню картоплю пропонували за ціною 10−20 грн/кг, тоді як за тиждень до цього ціна становила 15−40 грн/кг.

Ранню білокачанну капусту у кінці минулого тижня пропонували за ціною 10−20 грн/кг, тоді як тижнем раніше цей показник становив 18−22 грн/кг.

Ціни на ранній буряк в Україні у кінці тижня знаходилися на рівні 25−40 грн/кг (проти 30−38 грн/кг тижнем раніше).

Ранню моркву продавали за ціною 25−55 грн/кг (проти 35−40 грн), тоді як рання ріпчаста цибуля коштувала 25−40 грн/кг (проти 35−40 грн тижнем раніше).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.