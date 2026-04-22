Украинцы регистрируют около 600 ФЛП ежедневно: регионы-лидеры

Отмечается, что благодаря обновлению Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований обеспечена автоматизация ключевых процедур — от регистрации и внесения изменений до прекращения предпринимательской деятельности. Все услуги доступны онлайн через портал «Дія».
Пользователи могут открывать бизнес, обновлять данные или закрывать ФЛП без обращения к государственному регистратору. С начала работы сервиса уже зарегистрировано более 1 миллиона ФЛП.
Самые высокие показатели регистрации предпринимательской деятельности зафиксированы в Киеве, а также в Днепропетровской, Львовской, Киевской, Харьковской и Одесской областях.
Около 60% вновь созданных ФЛП приходится на женщин.
Регистрация бизнеса занимает несколько минут: необходимо заполнить онлайн-форму и подписать заявление электронной подписью на портале Дія. При необходимости предприниматели могут бесплатно обновить КВЭД и изменить направление деятельности.
Популярные виды деятельности
Среди наиболее распространенных направлений бизнеса:
розничная торговля через Интернет и почтовые заказы;
компьютерное программирование;
розничная торговля продуктами питания и напитками;
образовательные услуги;
информационные сервисы;
курьерская деятельность;
ресторанное хозяйство и мобильное питание
По данным пресс-службы «Дія», в среднем украинцы регистрируют около 600 ФЛП ежедневно. Сам процесс обработки заявки занимает примерно 2 секунды от подачи до регистрации.
