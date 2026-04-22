Украинцы регистрируют около 600 ФЛП ежедневно: регионы-лидеры Сегодня 11:01 — Личные финансы

Более 1 миллиона граждан уже воспользовались порталом «Дія» для открытия физического лица-предпринимателя (ФЛП). В среднем украинцы регистрируют около 600 ФЛП ежедневно.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Отмечается, что благодаря обновлению Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований обеспечена автоматизация ключевых процедур — от регистрации и внесения изменений до прекращения предпринимательской деятельности. Все услуги доступны онлайн через портал «Дія».

Пользователи могут открывать бизнес, обновлять данные или закрывать ФЛП без обращения к государственному регистратору. С начала работы сервиса уже зарегистрировано более 1 миллиона ФЛП.

Самые высокие показатели регистрации предпринимательской деятельности зафиксированы в Киеве, а также в Днепропетровской, Львовской, Киевской, Харьковской и Одесской областях.

Около 60% вновь созданных ФЛП приходится на женщин.

Регистрация бизнеса занимает несколько минут: необходимо заполнить онлайн-форму и подписать заявление электронной подписью на портале Дія . При необходимости предприниматели могут бесплатно обновить КВЭД и изменить направление деятельности.

Популярные виды деятельности

Среди наиболее распространенных направлений бизнеса:

розничная торговля через Интернет и почтовые заказы;

компьютерное программирование;

розничная торговля продуктами питания и напитками;

образовательные услуги;

информационные сервисы;

курьерская деятельность;

ресторанное хозяйство и мобильное питание

По данным пресс-службы «Дія», в среднем украинцы регистрируют около 600 ФЛП ежедневно. Сам процесс обработки заявки занимает примерно 2 секунды от подачи до регистрации.

