Украинцы регистрируют около 600 ФЛП ежедневно: регионы-лидеры

Около 60% созданных ФЛП приходится на женщин
Более 1 миллиона граждан уже воспользовались порталом «Дія» для открытия физического лица-предпринимателя (ФЛП). В среднем украинцы регистрируют около 600 ФЛП ежедневно.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.
Отмечается, что благодаря обновлению Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований обеспечена автоматизация ключевых процедур — от регистрации и внесения изменений до прекращения предпринимательской деятельности. Все услуги доступны онлайн через портал «Дія».
Пользователи могут открывать бизнес, обновлять данные или закрывать ФЛП без обращения к государственному регистратору. С начала работы сервиса уже зарегистрировано более 1 миллиона ФЛП.
Самые высокие показатели регистрации предпринимательской деятельности зафиксированы в Киеве, а также в Днепропетровской, Львовской, Киевской, Харьковской и Одесской областях.
Около 60% вновь созданных ФЛП приходится на женщин.
Регистрация бизнеса занимает несколько минут: необходимо заполнить онлайн-форму и подписать заявление электронной подписью на портале Дія. При необходимости предприниматели могут бесплатно обновить КВЭД и изменить направление деятельности.

Популярные виды деятельности

Среди наиболее распространенных направлений бизнеса:
  • розничная торговля через Интернет и почтовые заказы;
  • компьютерное программирование;
  • розничная торговля продуктами питания и напитками;
  • образовательные услуги;
  • информационные сервисы;
  • курьерская деятельность;
  • ресторанное хозяйство и мобильное питание
По данным пресс-службы «Дія», в среднем украинцы регистрируют около 600 ФЛП ежедневно. Сам процесс обработки заявки занимает примерно 2 секунды от подачи до регистрации.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Международный валютный фонд пока не требует от Украины введения налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, МВФ с пониманием отнесся к чувствительности введения НДС для ФЛП — как для общества, так и для парламента.
Также мы рассказывали, что физическое лицо-предприниматель может использовать бизнес-карту для собственных нужд при условии, что предприниматель уплатил налоги и не имеет задолженности.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
