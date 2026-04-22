Украина и ЕС объединяют энергорынки: как это повлияет на цены Сегодня 10:04 — Энергетика

Украина интегрирует энергорынок с ЕС

Введение в действие закона об интеграции украинского энергетического рынка с европейским повысит общую энергетическую устойчивость и положительно скажется на стоимости электроэнергии для потребителей. Принятие закона также открывает Украине путь к получению 500 млн евро в рамках европейской программы Ukraine Facility.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

20 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об имплементации норм европейского права по интеграции энергетических рынков, повышению безопасности снабжения и конкурентоспособности в сфере энергетики». Документ закладывает правовые основы объединения украинского и европейского энергорынков.

Ключевые изменения на рынке электроэнергии

На практике закон предусматривает ряд изменений:

внедрение механизмов межгосударственного балансирования генерации и потребления электроэнергии, в частности через европейские балансирующие платформы. Это должно повысить надежность работы как НЭК «Укрэнерго», так и операторов систем передачи стран ЕС;

Укрэнерго получит возможность обмена и/или совместного использования резервов с другими европейскими ОСП, что усилит общую энергетическую устойчивость;

расширение участия потребителей в рынке электроэнергии и развитие распределенной генерации, в частности, через механизмы агрегации и реагирования спроса (demand response);

урегулирование правовых основ объединения рынка «на сутки вперед» и внутрисуточного рынка (market coupling) с соответствующими сегментами рынка ЕС, что создает предпосылки для роста ликвидности и углубления интеграции торговли электроэнергией;

определение правил назначения номинированных операторов рынка электроэнергии (NEMO) в конкурентной модели, что является необходимым условием для объединения украинских сегментов РСВ и ВСР с рынками ЕС;

внедрение передиспетчеризации как отдельного механизма управления системными ограничениями и перегрузками, что повысит эффективность их регулирования по рыночным правилам, совместимым с европейской практикой.

Как это повлияет на цены

Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко отметил, что внедрение механизмов межгосударственного балансирования и взаимного доступа к резервам системных операторов позволит более эффективно реагировать на дефицит или избыток мощности.

«Механизмы межгосударственного балансирования и взаимного доступа к резервам смежных системных операторов — это то, что уже давно было требованием времени. Это повысит нашу общую энергетическую устойчивость и положительно скажется на стоимости электроэнергии для потребителей «, — говорит Зайченко.

По его словам, в случае дефицита электроэнергии в одной стране и профицита в другой, общие рыночные правила и упрощенный доступ к межгосударственным пересечениям позволяют быстро уравновесить систему. Это уменьшает потребность ограничивать генерацию или покрывать дефицит дорогостоящими ресурсами.

Отдельной задачей остается увеличение технических возможностей межгосударственных связей и внедрение предусмотренных законом регуляторных изменений.

Напомним, ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявлял , что в Украине уже в этом году могут вырасти тарифы на электроэнергию и газ для населения. Причина, по его словам, заключается в постепенном переходе к рыночным ценам в рамках интеграции энергетических рынков с Европейским Союзом.

Как прогнозирует эксперт, в 2026 году будут постепенно повышать цены на газ и электроэнергию для украинцев примерно на 25%.

