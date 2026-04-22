Украина и ЕС объединяют энергорынки: как это повлияет на цены

Введение в действие закона об интеграции украинского энергетического рынка с европейским повысит общую энергетическую устойчивость и положительно скажется на стоимости электроэнергии для потребителей. Принятие закона также открывает Украине путь к получению 500 млн евро в рамках европейской программы Ukraine Facility.
20 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об имплементации норм европейского права по интеграции энергетических рынков, повышению безопасности снабжения и конкурентоспособности в сфере энергетики». Документ закладывает правовые основы объединения украинского и европейского энергорынков.
Ключевые изменения на рынке электроэнергии
На практике закон предусматривает ряд изменений:
внедрение механизмов межгосударственного балансирования генерации и потребления электроэнергии, в частности через европейские балансирующие платформы. Это должно повысить надежность работы как НЭК «Укрэнерго», так и операторов систем передачи стран ЕС;
Укрэнерго получит возможность обмена и/или совместного использования резервов с другими европейскими ОСП, что усилит общую энергетическую устойчивость;
расширение участия потребителей в рынке электроэнергии и развитие распределенной генерации, в частности, через механизмы агрегации и реагирования спроса (demand response);
урегулирование правовых основ объединения рынка «на сутки вперед» и внутрисуточного рынка (market coupling) с соответствующими сегментами рынка ЕС, что создает предпосылки для роста ликвидности и углубления интеграции торговли электроэнергией;
определение правил назначения номинированных операторов рынка электроэнергии (NEMO) в конкурентной модели, что является необходимым условием для объединения украинских сегментов РСВ и ВСР с рынками ЕС;
внедрение передиспетчеризации как отдельного механизма управления системными ограничениями и перегрузками, что повысит эффективность их регулирования по рыночным правилам, совместимым с европейской практикой.
Как это повлияет на цены
Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко отметил, что внедрение механизмов межгосударственного балансирования и взаимного доступа к резервам системных операторов позволит более эффективно реагировать на дефицит или избыток мощности.
«Механизмы межгосударственного балансирования и взаимного доступа к резервам смежных системных операторов — это то, что уже давно было требованием времени. Это повысит нашу общую энергетическую устойчивость и положительно скажется на стоимости электроэнергии для потребителей «, — говорит Зайченко.
По его словам, в случае дефицита электроэнергии в одной стране и профицита в другой, общие рыночные правила и упрощенный доступ к межгосударственным пересечениям позволяют быстро уравновесить систему. Это уменьшает потребность ограничивать генерацию или покрывать дефицит дорогостоящими ресурсами.
Отдельной задачей остается увеличение технических возможностей межгосударственных связей и внедрение предусмотренных законом регуляторных изменений.
Напомним, ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявлял, что в Украине уже в этом году могут вырасти тарифы на электроэнергию и газ для населения. Причина, по его словам, заключается в постепенном переходе к рыночным ценам в рамках интеграции энергетических рынков с Европейским Союзом.
Как прогнозирует эксперт, в 2026 году будут постепенно повышать цены на газ и электроэнергию для украинцев примерно на 25%.