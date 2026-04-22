Место для вашей рекламы

Зеленский анонсировал изменения в налоговой стратегии Украины

Казна и Политика
Президент Украины Владимир Зеленский, www.president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке дополнительных экономических мер, направленных на укрепление экономики и повышение благосостояния граждан в условиях войны.
Об этом он заявил в вечернем обращении, подводя итоги переговоров с премьер-министром Юлией Свириденко и министром экономики Алексеем Соболевым.

Экономические меры

По словам президента, в ближайшие недели правительство планирует определить перечень дополнительных шагов, которые должны усилить экономическую устойчивость страны.
«Мы договорились с премьер-министром Украины Свириденко и министром экономики Соболевым, что в ближайшие недели определимся с дополнительными экономическими мерами, которые помогут Украине стать сильнее. Нужен более стратегический, системный подход, который позволит Украине полагаться на свои силы более существенно и дать обществу сейчас, в условиях этой войны, возможности жить более достойно», — отметил он.
Президент уточнил, что речь идет, в частности, о формировании налоговой стратегии, детенизации экономики и усилении поддержки граждан и бизнеса.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что нефтепровод «Дружба» готов к возобновлению работы после ремонта. Зеленский заявил, что Украина выполнила ремонтные работы на участке, и нефтепровод может возобновить функционирование.
Finance.ua
Место для вашей рекламы
