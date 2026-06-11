Требование к банкам отдать половину прибыли остановит восстановление экономики (мнение экспертов)

Вице-президент АУБ, председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов подчеркнул, что перечисление в бюджет 20−25 млрд грн прибыли не позволит учреждениям направить эти средства в капитал, что сделает невозможным увеличение кредитования на 300 млрд грн.
Украине сегодня нужна не только фискальная устойчивость, но и экономический рост. А для этого нужны кредиты, инвестиции, капитализация банковской системы и доверие правилам игры", — сказал он во время встречи финансистов.
Глава Совета НАБУ, председатель правления ОТП БанкаВладимир Мудрый отметил, что в первом квартале этого года банковская система была вынуждена отчислить в резервы 6,3 млрд грн, что уже уменьшает возможности кредитования.
«Ситуация изменилась. Банки в предыдущие годы не кредитовали так активно, как сейчас. Мы уже вложили 51 млрд. грн. в развитие новой энергетики. Недавно банки создали консорциум по кредитованию оборонно-промышленного комплекса. Объем кредитов физическим лицам уже достиг уровня конца 2021 года, подсчитал он. — Этот налог может отбросить нас от пути евроинтеграции. За 2025 год мы уплатили треть налога на прибыль, при том что мы не являемся столь крупным сектором».
Заместитель председателя правления ПУМБАртур Загородников считает, что в сложнейшей ситуации оказались именно частные банки с украинским капиталом.
«Этот капитал придется где-то искать. Банки с отечественным капиталом лишены доступа к сотрудничеству с международными организациями. Инвестиционная привлекательность страны под большим вопросом. Это серьезная угроза для банков», — сказал он.
Президент ЛСОУ Виктор Берлин подчеркнул, что невозможность банков направить эти средства в капитал также приведет к повышению стоимости страховых услуг для граждан и предприятий.
Президент Конфедерации строителей Лев Парцхаладзе добавил, что это также снизит темпы строительства, что отбросит Украину на годы назад.
Каждый ипотечный кредит на первичном рынке запускает работу десятков предприятий и тысяч людей. Если возможности банков в финансировании сужаются, это чувствуют не только заемщики, но и застройщики, производители строительных материалов, подрядчики и местные общины", — отметил он.
По подсчетам Опендатабот, в 2024 году украинские банки заработали 186,8 млрд грн до налогообложения. Эта сумма почти полностью совпадает с предварительными данными Нацбанка. После налогообложения сумма доходов значительно уменьшилась — на 12,8 млрд грн (на 12% меньше) — и достигла 90,9 млрд грн.
Причиной стало увеличение налоговой нагрузки, а именно из-за доначисления налога на прибыль, которая в итоге выросла на 15% и достигла 95,9 млрд грн. В результате банки уплатили в виде налогов 51% от прибыли. Для сравнения: в 2023 году налог «съел» 48% доходов банков, а в 2022 — только 25%.