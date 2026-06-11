Требование к банкам отдать половину прибыли остановит восстановление экономики (мнение экспертов) Сегодня 21:05 — Казна и Политика

Требование к банкам отдать половину прибыли остановит восстановление экономики (мнение экспертов)

Банковские ассоциации объединились, чтобы доказать ошибочность решения депутатов о продолжении перечисления 50% прибыли банков в государственный бюджет.

Кто против

Против этого решения выступили Ассоциация украинских банков (АУБ), Национальная ассоциация банков Украины (НАБУ), Торгово-промышленная палата, Лига страховых организаций и Конфедерация строителей.

Ассоциации готовят обращение в Верховную Раду с просьбой не вводить повышенную ставку налога на прибыль в 2027 году.

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Вице-президент АУБ, председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов подчеркнул, что перечисление в бюджет 20−25 млрд грн прибыли не позволит учреждениям направить эти средства в капитал, что сделает невозможным увеличение кредитования на 300 млрд грн.

Украине сегодня нужна не только фискальная устойчивость, но и экономический рост. А для этого нужны кредиты, инвестиции, капитализация банковской системы и доверие правилам игры", — сказал он во время встречи финансистов.

Владимир Мудрый отметил, что в первом квартале этого года банковская система была вынуждена отчислить в резервы 6,3 млрд грн, что уже уменьшает возможности кредитования. Глава Совета НАБУ, председатель правления ОТП Банка отметил, что в первом квартале этого года банковская система была вынуждена отчислить в резервы 6,3 млрд грн, что уже уменьшает возможности кредитования.

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«Ситуация изменилась. Банки в предыдущие годы не кредитовали так активно, как сейчас. Мы уже вложили 51 млрд. грн. в развитие новой энергетики. Недавно банки создали консорциум по кредитованию оборонно-промышленного комплекса. Объем кредитов физическим лицам уже достиг уровня конца 2021 года, подсчитал он. — Этот налог может отбросить нас от пути евроинтеграции. За 2025 год мы уплатили треть налога на прибыль, при том что мы не являемся столь крупным сектором».

Артур Загородников считает, что в сложнейшей ситуации оказались именно частные банки с украинским капиталом. Заместитель председателя правления ПУМБ считает, что в сложнейшей ситуации оказались именно частные банки с украинским капиталом.

«Этот капитал придется где-то искать. Банки с отечественным капиталом лишены доступа к сотрудничеству с международными организациями. Инвестиционная привлекательность страны под большим вопросом. Это серьезная угроза для банков», — сказал он.

Президент ЛСОУ Виктор Берлин подчеркнул, что невозможность банков направить эти средства в капитал также приведет к повышению стоимости страховых услуг для граждан и предприятий.

Президент Конфедерации строителей Лев Парцхаладзе добавил, что это также снизит темпы строительства, что отбросит Украину на годы назад.

Каждый ипотечный кредит на первичном рынке запускает работу десятков предприятий и тысяч людей. Если возможности банков в финансировании сужаются, это чувствуют не только заемщики, но и застройщики, производители строительных материалов, подрядчики и местные общины", — отметил он.

Финансовый комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять законопроект № 14097 о повышении налога на прибыль банков с 25% до 50%.

Справка Finance.ua:

По подсчетам Опендатабот, в 2024 году украинские банки заработали 186,8 млрд грн до налогообложения. Эта сумма почти полностью совпадает с предварительными данными Нацбанка. После налогообложения сумма доходов значительно уменьшилась — на 12,8 млрд грн (на 12% меньше) — и достигла 90,9 млрд грн.

Причиной стало увеличение налоговой нагрузки, а именно из-за доначисления налога на прибыль, которая в итоге выросла на 15% и достигла 95,9 млрд грн. В результате банки уплатили в виде налогов 51% от прибыли. Для сравнения: в 2023 году налог «съел» 48% доходов банков, а в 2022 — только 25%.

Фінансовий клуб По материалам:

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