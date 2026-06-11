0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Требование к банкам отдать половину прибыли остановит восстановление экономики (мнение экспертов)

Казна и Политика
16
Требование к банкам отдать половину прибыли остановит восстановление экономики (мнение экспертов)
Требование к банкам отдать половину прибыли остановит восстановление экономики (мнение экспертов)
Банковские ассоциации объединились, чтобы доказать ошибочность решения депутатов о продолжении перечисления 50% прибыли банков в государственный бюджет.

Кто против

Против этого решения выступили Ассоциация украинских банков (АУБ), Национальная ассоциация банков Украины (НАБУ), Торгово-промышленная палата, Лига страховых организаций и Конфедерация строителей.
Ассоциации готовят обращение в Верховную Раду с просьбой не вводить повышенную ставку налога на прибыль в 2027 году.
Читайте также
Вице-президент АУБ, председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов подчеркнул, что перечисление в бюджет 20−25 млрд грн прибыли не позволит учреждениям направить эти средства в капитал, что сделает невозможным увеличение кредитования на 300 млрд грн.
Украине сегодня нужна не только фискальная устойчивость, но и экономический рост. А для этого нужны кредиты, инвестиции, капитализация банковской системы и доверие правилам игры", — сказал он во время встречи финансистов.
Глава Совета НАБУ, председатель правления ОТП Банка Владимир Мудрый отметил, что в первом квартале этого года банковская система была вынуждена отчислить в резервы 6,3 млрд грн, что уже уменьшает возможности кредитования.
Читайте также
«Ситуация изменилась. Банки в предыдущие годы не кредитовали так активно, как сейчас. Мы уже вложили 51 млрд. грн. в развитие новой энергетики. Недавно банки создали консорциум по кредитованию оборонно-промышленного комплекса. Объем кредитов физическим лицам уже достиг уровня конца 2021 года, подсчитал он. — Этот налог может отбросить нас от пути евроинтеграции. За 2025 год мы уплатили треть налога на прибыль, при том что мы не являемся столь крупным сектором».
Заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников считает, что в сложнейшей ситуации оказались именно частные банки с украинским капиталом.
«Этот капитал придется где-то искать. Банки с отечественным капиталом лишены доступа к сотрудничеству с международными организациями. Инвестиционная привлекательность страны под большим вопросом. Это серьезная угроза для банков», — сказал он.
Президент ЛСОУ Виктор Берлин подчеркнул, что невозможность банков направить эти средства в капитал также приведет к повышению стоимости страховых услуг для граждан и предприятий.
Президент Конфедерации строителей Лев Парцхаладзе добавил, что это также снизит темпы строительства, что отбросит Украину на годы назад.
Каждый ипотечный кредит на первичном рынке запускает работу десятков предприятий и тысяч людей. Если возможности банков в финансировании сужаются, это чувствуют не только заемщики, но и застройщики, производители строительных материалов, подрядчики и местные общины", — отметил он.
Место для вашей рекламы
Финансовый комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять законопроект № 14097 о повышении налога на прибыль банков с 25% до 50%.

Справка Finance.ua:

  • По подсчетам Опендатабот, в 2024 году украинские банки заработали 186,8 млрд грн до налогообложения. Эта сумма почти полностью совпадает с предварительными данными Нацбанка. После налогообложения сумма доходов значительно уменьшилась — на 12,8 млрд грн (на 12% меньше) — и достигла 90,9 млрд грн.
  • Причиной стало увеличение налоговой нагрузки, а именно из-за доначисления налога на прибыль, которая в итоге выросла на 15% и достигла 95,9 млрд грн. В результате банки уплатили в виде налогов 51% от прибыли. Для сравнения: в 2023 году налог «съел» 48% доходов банков, а в 2022 — только 25%.
По материалам:
Фінансовий клуб
НБУГосбанкиНалоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems