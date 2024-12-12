Сверхдоходы банков исчезнут уже в 2025 году — Finance.ua

Сверхдоходы банков исчезнут уже в 2025 году
Маржинальность банковского бизнеса должна сократиться в следующем году из-за достаточно «дорогих» депозитов населения.
Об этом заявили участники круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».
«Сейчас операционная маржа сокращается. Уменьшились процентные ставки по депозитным сертификатам НБУ. В то время как процентные ставки по депозитам находятся на достаточно высоком уровне. Поэтому операционная маржа не столь велика. Я думаю, что в следующем году у некоторых банков будет давление на капитал, с учетом того, что доходов и доходов будет меньше», — заявил председатель правления Аккордбанка Алексей Руднев.
Текущая рекордная доходность банков не должна создавать иллюзию, что эти доходы навсегда.
«Прибыль до налогообложения банковского сектора за три квартала прошлого года составила почти 129 млрд грн, в этом году — почти 153 млрд грн. Сектор достаточно хорошо справляется, и в комплексе на различных инструментах ему удается удерживать достаточно хорошую доходность. Конечно, есть аспект налога на прибыль. Но, возможно, в прошлом году он был большим вызовом, а в этом году это повторение прошлогодней практики, поэтому вызов для банков более понятен», — рассказал и.о. председателя правления, заместитель председателя правления Кредобанка Антон Киркач.
Ситуация уже меняется. По мнению Антона Киркача, перед банками стоит задача «разумного сбалансирования растущих издержек под давлением инфляции или девальвации и давления на доходы в связи со снижением ставок».
«Из-за этого происходит сокращение процентной маржи. Но ответом на этот вызов является улучшение эффективности, построение лучших процессов, увеличение масштабов бизнеса, рост объемов», — отметил Антон Киркач. В качестве примера он привел Кредобанк, где активы за последние годы выросли почти вдвое, а работников на 20% меньше, чем было на пике.
Каждый банк должен провести оптимизацию бизнес-модели, если хочет удержать позиции на рынке.
«Точно будут другие операционные прибыли в следующем году, с учетом повышения нормы налогообложения, уменьшения операционной маржи и повышения требований к капиталу. Соответственно, потребуется более детализированная работа в части операционных процессов, чтобы оптимизировать все затраты. Нужно будет смотреть внимательнее по доходной части в разрезе каждого продукта и быстро адаптироваться к изменениям на рынке», — уверен Алексей Руднев.
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