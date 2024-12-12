Сверхдоходы банков исчезнут уже в 2025 году — Finance.ua

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Сверхдоходы банков исчезнут уже в 2025 году

Фондовый рынок
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Сверхдоходы банков исчезнут уже в 2025 году
Сверхдоходы банков исчезнут уже в 2025 году
Маржинальность банковского бизнеса должна сократиться в следующем году из-за достаточно «дорогих» депозитов населения.
Об этом заявили участники круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».
«Сейчас операционная маржа сокращается. Уменьшились процентные ставки по депозитным сертификатам НБУ. В то время как процентные ставки по депозитам находятся на достаточно высоком уровне. Поэтому операционная маржа не столь велика. Я думаю, что в следующем году у некоторых банков будет давление на капитал, с учетом того, что доходов и доходов будет меньше», — заявил председатель правления Аккордбанка Алексей Руднев.
Текущая рекордная доходность банков не должна создавать иллюзию, что эти доходы навсегда.
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«Прибыль до налогообложения банковского сектора за три квартала прошлого года составила почти 129 млрд грн, в этом году — почти 153 млрд грн. Сектор достаточно хорошо справляется, и в комплексе на различных инструментах ему удается удерживать достаточно хорошую доходность. Конечно, есть аспект налога на прибыль. Но, возможно, в прошлом году он был большим вызовом, а в этом году это повторение прошлогодней практики, поэтому вызов для банков более понятен», — рассказал и.о. председателя правления, заместитель председателя правления Кредобанка Антон Киркач.
Ситуация уже меняется. По мнению Антона Киркача, перед банками стоит задача «разумного сбалансирования растущих издержек под давлением инфляции или девальвации и давления на доходы в связи со снижением ставок».
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«Из-за этого происходит сокращение процентной маржи. Но ответом на этот вызов является улучшение эффективности, построение лучших процессов, увеличение масштабов бизнеса, рост объемов», — отметил Антон Киркач. В качестве примера он привел Кредобанк, где активы за последние годы выросли почти вдвое, а работников на 20% меньше, чем было на пике.
Каждый банк должен провести оптимизацию бизнес-модели, если хочет удержать позиции на рынке.
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«Точно будут другие операционные прибыли в следующем году, с учетом повышения нормы налогообложения, уменьшения операционной маржи и повышения требований к капиталу. Соответственно, потребуется более детализированная работа в части операционных процессов, чтобы оптимизировать все затраты. Нужно будет смотреть внимательнее по доходной части в разрезе каждого продукта и быстро адаптироваться к изменениям на рынке», — уверен Алексей Руднев.
По материалам:
Фінансовий клуб
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