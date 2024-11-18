Прибыли банков в Украине растут: кто заработал больше всех — Finance.ua

Прибыли банков в Украине растут: кто заработал больше всех Сегодня 10:04

Прибыли банков в Украине растут: кто заработал больше всех

117,63 млрд грн прибыли получили украинские банки за вычетом налогов за 9 месяцев 2024 года. Даже несмотря на налог, который вырос в этом году с 18% до 25%, это на 7% больше, чем в прошлом году: 109,85 млрд грн.

Об этом свидетельствует статистика Опендатабот.

государственные банки. Это связано преимущественно с заработками 63% прибыли среди всех финучреждений получилиЭто связано преимущественно с заработками ПриватБанка : 48,35 млрд грн.

В сентябре еще один украинский банк стал государственным — Мотор-Банк . В настоящее время 2 из 7 государственных банков убыточны.

иностранным капиталом приходится 23% от общей прибыли — 27,32 млрд грн. Только 1 из 14 иностранных банков получил убытки в 139,57 млн ​​грн — это На банки сприходится 23% от общей прибыли — 27,32 млрд грн. Только 1 из 14 иностранных банков получил убытки в 139,57 млн ​​грн — это Правэкс Банк

Лидером по прибыли в группе остается Райффайзен: 6,15 млрд грн прибыли (так же, как за соответствующий период в прошлом году).

частные банки. За год их прибыль выросла на 22%. Треть заработков группы приходится на 16,25 млрд грн прибыли получили. За год их прибыль выросла на 22%. Треть заработков группы приходится на ПУМБ — 5,18 млрд грн. За год прибыль банка сократилась на 9%.

Наибольший прирост прибыли среди всех банков произошел у МТБ Банка : в 13 раз до 603,59 млн грн.

Справка Finance.ua:

За девять месяцев 2024 года платежеспособные банки получили 118 млрд грн чистой прибыли. Как пояснили в НБУ, главным фактором доходности остается сохранение высокой чистой процентной маржи, учитывая рост объемов кредитования и вложений в ОВГЗ.

остается сохранение высокой чистой процентной маржи, учитывая рост объемов кредитования и вложений в ОВГЗ. В МВФ считают, что введение 50% налога на прибыль банков второй год подряд противоречит природе налога на сверхприбыль, оно подрывает доверие к политике и не является эффективным решением.

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