НБУ критикует повышение налога на прибыль банков до 50% — Finance.ua

НБУ критикует повышение налога на прибыль банков до 50% Сегодня 16:33

НБУ критикует повышение налога на прибыль банков до 50%

НБУ считает слишком рискованным очередное повышение налога на прибыль банков до 50% и хочет до конца недели объявить пакет решений, обеспечивающий расширение покрытия банками дефицита бюджета.

Об этом сообщает глава НБУ Андрей Пышный, передает «Интерфакс-Украина».

«Риски от такого шага для решения задачи финансирования дефицита и стабильного роста кредитования будут больше, чем польза… Баланс достаточно хрупкий, и его нужно поддержать», — сказал Пышный.

По его словам, такой ​​же позиции придерживается и Министерство финансов.

Пышный также заявил, что Нацбанк видит возможности расширить канал покрытия дефицита банками, не используя эмиссию, на средства от покупки ОВГЗ.

«До конца недели будем объявлять целый пакет соответствующих решений», — анонсировал глава НБУ.

Кроме того, он отметил, что в целом Нацбанк понимает необходимость увеличения фискального канала финансирования бюджета в условиях затягивания войны, сохранения высокой интенсивности и сокращения внешнего финансирования.

Пышный уточнил, что НБУ поддержал постоянное повышение налога на прибыль финансовых компаний с 18% до 25%, в том числе во избежание налогового арбитража с банками, для которых этот налог был повышен с 18% до 25% с начала 2024 года.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада проголосовала за законопроект #11 416-д о повышении налогов в первом чтении.

В законопроект о повышении налогов № 11 416-д добавили пункт о налогообложении доходов банков, но НБУ и Минфин категорически против этого.



Економічна Правда По материалам:

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