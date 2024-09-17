Увеличение налогов: ВР одобрила проект изменений в Налоговый кодекс в первом чтении (детали) — Finance.ua

Увеличение налогов: ВР одобрила проект изменений в Налоговый кодекс в первом чтении (детали) Сегодня 14:50 — Казна и Политика

Увеличение налогов: ВР одобрила проект изменений в Налоговый кодекс в первом чтении (детали)

Верховная Рада приняла проект изменений в Налоговый кодекс в первом чтении. За проголосовал 241 депутат.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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Планируется, что после принятия в целом налоги будут повышены с первого октября 2024 года.

«Со второй попытки Рада поддержала в первом чтении № 11 416д историческое большое увеличение налогов на 58 млрд грн в 2024 году и 137 млрд в 2025 году» — написал депутат.

О чем идет речь

Повышение военного сбора со всех доходов граждан с 1,5% до 5%. По расчетам Минфина, это дополнительно даст бюджету 27,3 млрд гривен в 2024 году и 107,7 млрд гривен в 2025 году.

По расчетам Минфина, это дополнительно даст бюджету 27,3 млрд гривен в 2024 году и 107,7 млрд гривен в 2025 году. Установление военного сбора для ФЛП — плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты (т.е. 800 гривен в месяц). Бюджет получит 1,7 млрд гривен в 2024 году и 7,8 млрд гривен в 2025 году.

— плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты (т.е. 800 гривен в месяц). Бюджет получит 1,7 млрд гривен в 2024 году и 7,8 млрд гривен в 2025 году. Установление военного сбора в размере 1% от дохода плательщиков единого налога ІІІ группы. Это даст в 2025 году 6,8 млрд гривен.

Это даст в 2025 году 6,8 млрд гривен. Установка ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%. Дополнительно бюджет получит 157,7 млн гривен в 2025 году.

Дополнительно бюджет получит 157,7 млн гривен в 2025 году. Установление ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий , осуществляющих деятельность по розничной торговле топливом. Это даст 1 млрд гривен в 2024 году и 4,3 млрд гривен в 2025 году.

, осуществляющих деятельность по розничной торговле топливом. Это даст 1 млрд гривен в 2024 году и 4,3 млрд гривен в 2025 году. Установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%. Это даст 27 млрд гривен в 2024 году.

Это даст 27 млрд гривен в 2024 году. Изменение налогового периода с квартального на месячный для подачи отчетности о выплаченных доходах в пользу физических лиц (необходимо для экономического бронирования).

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«До октября закон в целом не будет принят, поэтому введение будет „задним числом“ с 1 октября. Провалили сокращенную процедуру по правкам (219), сейчас подача правок и где-то в середине октября второе чтение» — говорится в сообщении.

должна повысить налоги. Ранее в МВФ объяснили , почему Украина

Международные доноры Украины будут воспринимать как важный сигнал прогресс в принятии налоговых изменений. В Международном валютном фонде считают нужным определенное повышение налогов в Украине.

Об этом заявил глава миссии Международного валютного фонда в Украине Гэвин Грэй. Прогресс в принятии налоговых изменений международные доноры воспримут как важный сигнал.

нецелесообразным повышение налогов и считают, что такое повышение, если оно произойдет, может привести к росту нелегального рынка продукции. Об этом Напомним, большинство украинцев считаютналогов и считают, что такое повышение, если оно произойдет, может привести к росту нелегального рынка продукции. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Большинство респондентов (52%) склоняются к мнению, что налоговая политика в стране должна соответствовать подходам к налогообложению, введенным в ЕС. Причем 35% опрошенных считают, что это должно произойти после обретения Украиной полноправного членства в ЕС, а 17% — это должно происходить еще до присоединения Украины к ЕС.

Справка Finance.ua:

18 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о повышении акцизного налога на топливо, предусматривающий постепенное увеличение ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в ЕС.

Ранее в Украине обсуждали повышение налогов из-за серьезного дефицита государственного бюджета в части военных расходов. В частности, обсуждалось повышение военного сбора до 5%, распространение его на ФЛП и повышение НДС с 20% до 23%.

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