Налоги на банковские депозиты: что нужно знать — Finance.ua

Налоги на банковские депозиты: что нужно знать Сегодня 08:02 — Кредит&Депозит

Налоги на банковские депозиты: что нужно знать

Банковский вклад — это удобный способ сэкономить и сберечь собственные средства от инфляции.

Налоговый кодекс Украины предусматривает, что каждый вкладчик банковского учреждения платит налог на депозит. Что нужно знать об этом налоге — рассказали эксперты Финкульта.

Заметим, что налог начисляется не на всю сумму депозита, а только на полученный вкладчиком доход. Следовательно, именно на проценты по депозиту.

Физические лица уплачивают 19,5% налога от суммы начисленных процентов по депозитному вкладу. Эта сумма состоит из:

18% - налога на прибыль,

1,5% - это военный сбор, доходы от которого идут на нужды украинской армии.

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Валюта. Проценты по депозитным счетам облагаются налогом независимо от того, в какой валюте средства размещены в банке.

Используя депозитный калькулятор для расчета доходности депозита, обязательно убедитесь, отчислены ли налоги с суммы начисленных процентов.

Кто платит проценты? Клиент банка не платит эти налоги самостоятельно, за него это делает банковское учреждение. Банк как налоговый агент ежемесячно отчитывается перед фискальными органами о сумме перечисленных налогов.

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Проценты на депозит начисляются со дня, следующего за днем ​​поступления в банк денежных средств в день, предшествующий возврату денежных средств вкладчику или списанию с депозитного счета вкладчика на других основаниях.

Если вкладчик досрочно расторгает договор по депозиту, чаще всего он теряет процентные начисления или получает небольшой процент. В этом случае банк производит перерасчет процентов по депозиту.

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