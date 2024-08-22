Как меняются ставки по депозитам и кредитам — Finance.ua

Как меняются ставки по депозитам и кредитам Сегодня 15:01 — Кредит&Депозит

Как меняются ставки по депозитам и кредитам

Ставки по гривневым депозитам и государственным облигациям продолжают снижаться.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

С июля прошлого года НБУ постепенно снижал учетную ставку (с 25% до 13%), а затем снижались и ставки по кредитам и депозитам для бизнеса и населения.

В Нацбанке отмечаются, что снижение ставок по кредитам способствовало оживлению кредитования, что поддержало экономику.

«Достаточно быстро растут объемы кредитования малого и среднего бизнеса. Если же смотреть на кредиты по видам деятельности, то чаще всего их получают аграрии, торговые и складские предприятия, компании в сфере транспорта и переработки», — добавляют в Нацбанке.

Регулятор отмечает, что не стоит на месте и кредитование домохозяйств.

«Оживленно растет кредитование на потребительские нужды населения, то есть покупка различных товаров и услуг. Увеличивается и количество ипотечных кредитов. Правда, пока займы на покупку жилья банки выдают преимущественно в рамках государственной программы „єОселя“», — объясняет НБУ.

Там утверждают, что ставки по гривневым депозитам и государственным облигациям (ОВГЗ), несмотря на снижение, и далее обеспечивают достаточную защиту от инфляционного обесценения. Так, по гривневым депозитам в среднем предлагается около 13% годовых (около 10,4% после вычета налогов), а по ОВГЗ — от 12,5% до 17% (не облагаются налогом).

Справка Finance.ua:

по состоянию на июль в 62 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 68,5 млн вкладов граждан и ФЛП. Больше всего — в ПриватБанке было 24,2 млн, сумма вкладов — 490,8 млрд гривен. На 2 месте государственный Ощадбанк — 12,9 млн вкладчиков, сумма — 201,4 млрд гривен;

По данным НБУ, объемы остатков гривневых средств физических лиц за первую неделю августа не только полностью восстановились после снижения за июль на 1,2%, но и дополнительно увеличились.

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