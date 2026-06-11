После объявления банкротом банк уже не может проверять декларации должника — решение ВС Сегодня 20:20 — Казна и Политика

После объявления банкротом банк уже не может проверять декларации должника — решение ВС

Верховный Суд отказал банку в закрытии дела о неплатежеспособности физического лица.

Суд пришел к выводу, что вопрос достоверности деклараций должника уже был проверен судом предыдущих инстанций.

Обстоятельства дела

Как говорится в материалах дела, в 2022 году Хозяйственный суд Тернопольской области открыл производство по делу о неплатежеспособности физического лица и ввел процедуру реструктуризации его долгов. Также был установлен мораторий на удовлетворение требований кредиторов и назначен арбитражный управляющий.

В то же время суд обязан был установить круг кредиторов, поэтому было обнародовано объявление об открытии производства. В 2023 году суд утвердил требования кредиторов: банк — на сумму 2 903 673,40 грн, и другой кредитор — 3 604 962,00 грн.

В 2024 году после завершения реструктуризации суд признал должницу банкротом и открыл процедуру погашения долгов. Однако банк обратился в суд с ходатайством о закрытии производства. По его мнению, должница предоставила неполные и недостоверные сведения в декларациях об имущественном положении, а сама процедура неплатежеспособности использовалась формально.

По результатам рассмотрения в судах первой и апелляционной было установлено, что еще на стадии реструктуризации долгов арбитражный управляющий провел проверку деклараций должницы, в частности направил запросы в государственные органы и реестры, получил необходимые сведения и подал соответствующий отчет в суд. По результатам проверки не была обнаружена неполнота или недостоверность сведений в декларациях.

Выводы Верховного Суда

Верховный Суд подчеркнул, что предметом кассационного рассмотрения по этому делу является проверка законности решений судов предыдущих инстанций в части решения вопроса о наличии или отсутствии оснований для закрытия производства по делу о неплатежеспособности физического лица.

Согласно Кодексу Украины по процедурам банкротства, должником является физическое или юридическое лицо, которое не способно выполнить свои денежные обязательства в установленный срок. Для физических лиц предусмотрены две основные судебные процедуры — реструктуризация долгов и погашение долгов, применяемая одновременно с признанием должника банкротом.

Физическое лицо — должник, инициируя в отношении себя дело о неплатежеспособности, стремится достичь компромисса с кредиторами по изменению способа и порядка выполнения его обязательств, а в случае недостижения согласия относительно плана реструктуризации долгов, такой должник предполагает признание его банкротом и удовлетворение кредиторских требований за счет средств от продажи его имуществом.

Однако по этому делу вопрос полноты и достоверности деклараций уже был предметом проверки и судебного разбирательства во время процедуры реструктуризации долгов.

Верховный Суд подчеркнул, что ходатайство банка фактически направлено на повторный пересмотр обстоятельств, которые уже были исследованы судом и явились основанием для перехода к процедуре погашения долгов. Поскольку соответствующее решение вступило в законную силу и не было обжаловано, повторное нарушение этого вопроса не может являться основанием для закрытия производства.

Суд также обратил внимание, что банк не подавал жалоб на действия или бездействие арбитражного управляющего во время процедуры погашения долгов.

Верховный Суд подтвердил, что после перехода дела к стадии погашения долгов кредитор не может потребовать закрытия производства только путем повторной ссылки на обстоятельства деклараций должника, если эти вопросы уже были проверены судом и получили надлежащую правовую оценку.

По результатам рассмотрения кассационная жалоба банка была оставлена ​​без удовлетворения, а решение судов предыдущих инстанций — без изменений.

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