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Правительство обновляет План Украины в рамках программы Ukraine Facility

Казна и Политика
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Правительство обновляет План Украины в рамках программы Ukraine Facility
Правительство обновляет План Украины в рамках программы Ukraine Facility
Правительство одобрило изменения в План Украины, создавая при этом предпосылки для привлечения 8,35 миллиарда евро дополнительной поддержки в рамках Ukraine Support Loan.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«Синхронизируем План с процессом вступления Украины в Европейский Союз и создаем предпосылки для привлечения 8,35 млрд евро дополнительной поддержки в рамках Ukraine Support Loan», — говорится в сообщении.
Правительство одобрило изменения, наработанные совместно с Европейской Комиссией, центральными органами исполнительной власти и народными депутатами.
«Обновляем 35 шагов Плана и добавляем 26 новых. Среди основных направлений — верховенство права, энергетика, корпоративное управление и другие ключевые сферы», — написала Свириденко в Телеграм.
Новые и обновленные индикаторы синхронизированы с евроинтеграционными обязательствами Украины, бенчмарками переговорного процесса по членству в ЕС и адаптацией украинского законодательства к праву Европейского Союза.
Реализация обновленного Плана Украины позволит привлекать финансовую поддержку для макроэкономической стабильности и восстановления страны, отметила глава украинского правительства.
По материалам:
Економічна Правда
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