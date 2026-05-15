СБУ предупредило украинцев о новой схеме выманивания денег

В Украине фиксируется рост количества мошеннических схем, в которых злоумышленники прикрываются именем Службы безопасности и других правоохранительных органов. Аферисты запугивают людей придуманными уголовными делами и пытаются выманить деньги.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как работает схема мошенников

Злоумышленники звонят по телефону или пишут гражданам, представляясь сотрудниками СБУ или представителями других госструктур.
Сначала они создают давление — придумывают истории о якобы государственной измене, финансировании россии или других «преступлениях». Для убедительности могут отправлять повестки или сообщения о вызове на допрос.
После этого предлагают «решить вопрос» без последствий — обычно требуя перевести деньги якобы для проверки или избегания ответственности.
Как не стать жертвой

В СБУ призывают украинцев не поддаваться подобным манипуляциям и соблюдать базовые правила безопасности:
  • сохранять все контакты и сообщения от неизвестных лиц;
  • не передавать банковские данные и не делать никаких срочных переводов;
  • проверять информацию только через официальные каналы СБУ.
Если есть подозрение на мошенничество, граждан просят обращаться:
В СБУ отмечают, что ведомство действует исключительно в рамках закона и не требует от граждан никаких денежных «проверок» или переводов.
Светлана Вышковская
