СБУ предупредило украинцев о новой схеме выманивания денег Сегодня 15:21 — Криминал

Мошенник

В Украине фиксируется рост количества мошеннических схем, в которых злоумышленники прикрываются именем Службы безопасности и других правоохранительных органов. Аферисты запугивают людей придуманными уголовными делами и пытаются выманить деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как работает схема мошенников

Злоумышленники звонят по телефону или пишут гражданам, представляясь сотрудниками СБУ или представителями других госструктур.

Сначала они создают давление — придумывают истории о якобы государственной измене, финансировании россии или других «преступлениях». Для убедительности могут отправлять повестки или сообщения о вызове на допрос.

После этого предлагают «решить вопрос» без последствий — обычно требуя перевести деньги якобы для проверки или избегания ответственности.

Как не стать жертвой

В СБУ призывают украинцев не поддаваться подобным манипуляциям и соблюдать базовые правила безопасности:

сохранять все контакты и сообщения от неизвестных лиц;

не передавать банковские данные и не делать никаких срочных переводов;

проверять информацию только через официальные каналы СБУ.

Если есть подозрение на мошенничество, граждан просят обращаться:

на горячую линию по номеру: 1516

по электронной почте: callcenter@ssu.gov.ua, sbu_cu@ssu.gov.ua

у чат-бот «Спали» ФСБшника": t.me/spaly_fsb_bot

В СБУ отмечают, что ведомство действует исключительно в рамках закона и не требует от граждан никаких денежных «проверок» или переводов.

